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Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца
Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян передаст миллион рублей семье шестимесячного ребенка, который погиб при атаке... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T23:20
2026-07-13T23:40
маргарита симоньян
подмосковье
атаки всу
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян передаст миллион рублей семье шестимесячного ребенка, который погиб при атаке украинских беспилотников в Подмосковье. Три человека погибли при атаке украинских БПЛА в подмосковном поселке Истра, сообщил в понедельник губернатор Андрей Воробьев. По словам руководителя региона, ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 вражеский дрон. Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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маргарита симоньян, подмосковье, атаки всу, происшествия, общество, новости
Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца

Симоньян передаст 1 миллион рублей семье погибшего при атаке ВСУ ребенка в Подмосковье

23:20 13.07.2026 (обновлено: 23:40 13.07.2026)
 
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКСШестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на Подмосковье
Шестимесячный ребенок погиб при атаке БПЛА на Подмосковье
© Андрей Воробьев в мессенджере МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян передаст миллион рублей семье шестимесячного ребенка, который погиб при атаке украинских беспилотников в Подмосковье.
Три человека погибли при атаке украинских БПЛА в подмосковном поселке Истра, сообщил в понедельник губернатор Андрей Воробьев. По словам руководителя региона, ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 вражеский дрон. Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.
"Я им передаю миллион", - сказала она РИА Новости.
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Маргарита СимоньянПодмосковьеАтаки ВСУПроисшествияОбществоНовости
 
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00:00Какой сегодня праздник: 14 июля
23:20Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца
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