https://crimea.ria.ru/20260713/simonyan-peredast-million-rubley-seme-pogibshego-ot-udara-vsu-mladentsa-1157608725.html

Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца

Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян передаст миллион рублей семье шестимесячного ребенка, который погиб при атаке... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T23:20

2026-07-13T23:20

2026-07-13T23:40

маргарита симоньян

подмосковье

атаки всу

происшествия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян передаст миллион рублей семье шестимесячного ребенка, который погиб при атаке украинских беспилотников в Подмосковье. Три человека погибли при атаке украинских БПЛА в подмосковном поселке Истра, сообщил в понедельник губернатор Андрей Воробьев. По словам руководителя региона, ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 вражеский дрон. Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, подмосковье, атаки всу, происшествия, общество, новости