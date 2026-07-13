https://crimea.ria.ru/20260713/simonyan-peredast-million-rubley-seme-pogibshego-ot-udara-vsu-mladentsa-1157608725.html
Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца
Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян передаст миллион рублей семье шестимесячного ребенка, который погиб при атаке... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T23:20
2026-07-13T23:20
2026-07-13T23:40
маргарита симоньян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян передаст миллион рублей семье шестимесячного ребенка, который погиб при атаке украинских беспилотников в Подмосковье. Три человека погибли при атаке украинских БПЛА в подмосковном поселке Истра, сообщил в понедельник губернатор Андрей Воробьев. По словам руководителя региона, ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 вражеский дрон. Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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маргарита симоньян, подмосковье, атаки всу, происшествия, общество, новости
Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца
Симоньян передаст 1 миллион рублей семье погибшего при атаке ВСУ ребенка в Подмосковье
23:20 13.07.2026 (обновлено: 23:40 13.07.2026)