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Севастопольский проект по гонкам дронов среди детей стал лучшим в России - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Севастопольский проект по гонкам дронов среди детей стал лучшим в России
Севастопольский проект по гонкам дронов среди детей стал лучшим в России - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Севастопольский проект по гонкам дронов среди детей стал лучшим в России
Севастопольский проект по гонкам дронов стал победителем во Всероссийском конкурсе "Ты в игре". В номинации "Дети в спорте" севастопольцы получили грант 500... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T19:34
2026-07-13T19:34
севастополь
беспилотник (бпла, дрон)
михаил развожаев
конкурс
дети
спорт
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Севастопольский проект по гонкам дронов стал победителем во Всероссийском конкурсе "Ты в игре". В номинации "Дети в спорте" севастопольцы получили грант 500 тысяч рублей на дальнейшее развитие, поделился в своем канале в МАКС губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Конкурс "Ты в игре" шестой год подряд проводится при поддержке Министерства спорта РФ по госпрограмме "Спорт России".По словам Михаила Развожаева, севастопольский проект "Открытое небо" является полноценной инженерно-спортивной секцией, где дети от 7 до 18 лет бесплатно осваивают технологии будущего.Гонки дронов стали официальным видом спорта. Сейчас севастопольские дети готовятся к федеральным соревнованиям, добавил Развожаев.Ранее Михаил Развожаев сообщал, что девятилетняя спортсменка из Севастополя установила абсолютный рекорд по отжиманиям. У школьницы получилось выполнить 111 отжиманий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничили размещение детских спортивных группТхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачетеСевастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму
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севастополь, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, конкурс, дети, спорт, новости севастополя
Севастопольский проект по гонкам дронов среди детей стал лучшим в России

Севастопольский проект по гонкам дронов среди детей получил грант 500 тысяч рублей

19:34 13.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКССевастопольский проект по гонкам дронов среди детей стал лучшим в России
Севастопольский проект по гонкам дронов среди детей стал лучшим в России
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Севастопольский проект по гонкам дронов стал победителем во Всероссийском конкурсе "Ты в игре". В номинации "Дети в спорте" севастопольцы получили грант 500 тысяч рублей на дальнейшее развитие, поделился в своем канале в МАКС губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Конкурс "Ты в игре" шестой год подряд проводится при поддержке Министерства спорта РФ по госпрограмме "Спорт России".
По словам Михаила Развожаева, севастопольский проект "Открытое небо" является полноценной инженерно-спортивной секцией, где дети от 7 до 18 лет бесплатно осваивают технологии будущего.
"Ребята сами паяют, осваивают 3D-печать и собирают гоночные дроны. Учатся летать на FPV-дронах в ручном режиме. Дети не только тренируются пилотировать, но и самостоятельно конструируют воздушные, наземные и водные радиоуправляемые аппараты", - рассказал глава города-героя.
Гонки дронов стали официальным видом спорта. Сейчас севастопольские дети готовятся к федеральным соревнованиям, добавил Развожаев.
Ранее Михаил Развожаев сообщал, что девятилетняя спортсменка из Севастополя установила абсолютный рекорд по отжиманиям. У школьницы получилось выполнить 111 отжиманий.
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СевастопольБеспилотник (БПЛА, дрон)Михаил РазвожаевКонкурсдетиСпортНовости Севастополя
 
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