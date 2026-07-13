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Севастопольский проект по гонкам дронов среди детей стал лучшим в России

Севастопольский проект по гонкам дронов среди детей стал лучшим в России - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Севастопольский проект по гонкам дронов среди детей стал лучшим в России

Севастопольский проект по гонкам дронов стал победителем во Всероссийском конкурсе "Ты в игре". В номинации "Дети в спорте" севастопольцы получили грант 500... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T19:34

2026-07-13T19:34

2026-07-13T19:34

севастополь

беспилотник (бпла, дрон)

михаил развожаев

конкурс

дети

спорт

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Севастопольский проект по гонкам дронов стал победителем во Всероссийском конкурсе "Ты в игре". В номинации "Дети в спорте" севастопольцы получили грант 500 тысяч рублей на дальнейшее развитие, поделился в своем канале в МАКС губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Конкурс "Ты в игре" шестой год подряд проводится при поддержке Министерства спорта РФ по госпрограмме "Спорт России".По словам Михаила Развожаева, севастопольский проект "Открытое небо" является полноценной инженерно-спортивной секцией, где дети от 7 до 18 лет бесплатно осваивают технологии будущего.Гонки дронов стали официальным видом спорта. Сейчас севастопольские дети готовятся к федеральным соревнованиям, добавил Развожаев.Ранее Михаил Развожаев сообщал, что девятилетняя спортсменка из Севастополя установила абсолютный рекорд по отжиманиям. У школьницы получилось выполнить 111 отжиманий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничили размещение детских спортивных группТхэквондисты из Крыма вывели Россию в лидеры в командном зачетеСевастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, конкурс, дети, спорт, новости севастополя