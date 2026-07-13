https://crimea.ria.ru/20260713/sevastopol-ischet-mekhanizm-subsidirovaniya-dlya-snizheniya-tsen-na-toplivo-1157591717.html

Севастополь ищет механизм субсидирования для снижения цен на топливо

Севастополь ищет механизм субсидирования для снижения цен на топливо - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Севастополь ищет механизм субсидирования для снижения цен на топливо

Севастополь совместно с федеральным центром разрабатывает механизм субсидирования для снижения цен на топливо. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T13:27

2026-07-13T13:27

2026-07-13T13:27

михаил развожаев

севастополь

топливо

дефицит топлива в крыму

бензин

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Севастополь совместно с федеральным центром разрабатывает механизм субсидирования для снижения цен на топливо. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства города.Он также подчеркнул, что сейчас предпринимаются все возможные меры по налаживанию регулярных поставок топлива совместно с федеральным транспортным комплексом и военными."Объемы пока небольшие, но мы стараемся распределять их так, чтобы бензин был на заправках каждый день", – написал губернатор.Президент России Владимир Путин ранее поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где можно заправиться в Севастополе в понедельникСтоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевГде в Крыму можно купить бензин и ДТ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, топливо, дефицит топлива в крыму, бензин, новости севастополя