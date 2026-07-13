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Севастополь ищет механизм субсидирования для снижения цен на топливо
Севастополь ищет механизм субсидирования для снижения цен на топливо - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Севастополь ищет механизм субсидирования для снижения цен на топливо
Севастополь совместно с федеральным центром разрабатывает механизм субсидирования для снижения цен на топливо. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T13:27
2026-07-13T13:27
2026-07-13T13:27
михаил развожаев
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топливо
дефицит топлива в крыму
бензин
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Севастополь совместно с федеральным центром разрабатывает механизм субсидирования для снижения цен на топливо. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства города.Он также подчеркнул, что сейчас предпринимаются все возможные меры по налаживанию регулярных поставок топлива совместно с федеральным транспортным комплексом и военными."Объемы пока небольшие, но мы стараемся распределять их так, чтобы бензин был на заправках каждый день", – написал губернатор.Президент России Владимир Путин ранее поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где можно заправиться в Севастополе в понедельникСтоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевГде в Крыму можно купить бензин и ДТ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, топливо, дефицит топлива в крыму, бензин, новости севастополя
Севастополь ищет механизм субсидирования для снижения цен на топливо
Севастополь разрабатывает механизм субсидирования для снижения цен на топливо – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Севастополь совместно с федеральным центром разрабатывает механизм субсидирования для снижения цен на топливо. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства города.
"Ключевой вопрос — стоимость топлива. На прошлой неделе доложил о нашей ситуации президенту. Сейчас нам предстоит согласовать механизм субсидирования с федеральными органами власти, чтобы как можно скорее снизить стоимость топлива на севастопольских АЗС",– проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.
Он также подчеркнул, что сейчас предпринимаются все возможные меры по налаживанию регулярных поставок топлива совместно с федеральным транспортным комплексом и военными.
"Объемы пока небольшие, но мы стараемся распределять их так, чтобы бензин был на заправках каждый день", – написал губернатор.
Президент России Владимир Путин ранее поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива
, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
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