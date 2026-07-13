Рейтинг@Mail.ru
Семья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное" - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/semya-iz-sevastopolya-vyigrala-5-mln-rubley-v-konkurse-eto-u-nas-semeynoe-1157588142.html
Семья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное"
Семья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное" - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Семья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное"
Семья из Севастополя вошла в число победителей конкурса "Это у нас семейное" и получила пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T20:56
2026-07-13T20:56
севастополь
семья
многодетная семья
новости севастополя
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157587760_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b5243323a2b02105c03889d0df5b02bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Семья из Севастополя вошла в число победителей конкурса "Это у нас семейное" и получила пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.С 5 по 8 июля 2026 года в Мастерской управления "Сенеж" прошел финал второго сезона всероссийского конкурса "Это у нас семейное", который направлен на поддержку семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии.В финале конкурса встретились 328 семей из 85 регионов, победителями стали 60 команд. На протяжении четырех дней финалисты проходили оценочные задания, участвовали в мероприятиях, посвященных культурному коду России, и общались с семьями из разных регионов страны.Губернатор отметил, что победившая в конкурсе семья активно участвует в городских мероприятиях и ранее стала победителем премии "Семья России 2024".Сертификат на 5 миллионов рублей семья может направить на улучшение жилищных условий — покупку дома или квартиры, погашение ипотеки или первоначальный взнос, добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нужен центр по решению демографических проблемРоссию и ее союзников объединит Конвенция о защите семьиЧисло многодетных семей в России растет – Путин
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157587760_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d9be7d727a83214746e1da8aa8e82c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, семья, многодетная семья, новости севастополя, новости крыма, крым
Семья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное"

Семья из Севастополя выиграла в конкурсе "Это у нас семейное" и получила 5 млн рублей

20:56 13.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКССемья из Севастополя вошла в число победителей конкурса "Это у нас семейное" и получила пять миллионов рублей
Семья из Севастополя вошла в число победителей конкурса Это у нас семейное и получила пять миллионов рублей
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Семья из Севастополя вошла в число победителей конкурса "Это у нас семейное" и получила пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
С 5 по 8 июля 2026 года в Мастерской управления "Сенеж" прошел финал второго сезона всероссийского конкурса "Это у нас семейное", который направлен на поддержку семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии.
"Наша команда Штетальных, Ткаченко стала победителем масштабного конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей. В семейной команде восемь человек: мама Ирина, папа Вадим, четверо детей — Марк, Альберт, Луиза и Алина, а также их главная опора — бабушка Елена Алексеевна и дедушка Владимир Леонидович", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
В финале конкурса встретились 328 семей из 85 регионов, победителями стали 60 команд. На протяжении четырех дней финалисты проходили оценочные задания, участвовали в мероприятиях, посвященных культурному коду России, и общались с семьями из разных регионов страны.
Губернатор отметил, что победившая в конкурсе семья активно участвует в городских мероприятиях и ранее стала победителем премии "Семья России 2024".
© Михаил Развожаев в МАКССемья из Севастополя вошла в число победителей конкурса "Это у нас семейное" и получила пять миллионов рублей
Семья из Севастополя вошла в число победителей конкурса Это у нас семейное и получила пять миллионов рублей
© Михаил Развожаев в МАКС
Семья из Севастополя вошла в число победителей конкурса "Это у нас семейное" и получила пять миллионов рублей
Сертификат на 5 миллионов рублей семья может направить на улучшение жилищных условий — покупку дома или квартиры, погашение ипотеки или первоначальный взнос, добавил Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму нужен центр по решению демографических проблем
Россию и ее союзников объединит Конвенция о защите семьи
Число многодетных семей в России растет – Путин
 
СевастопольсемьяМногодетная семьяНовости СевастополяНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:26В Севастополе восстановили подачу электроэнергии
22:22Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов
22:09Русофоба Грэма* больше нет: как изменятся отношения США и РФ
22:02Житель Херсонской области получил 13 лет строго режима за госизмену
21:59Киев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон
21:52На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
21:47Работает в Крыму: Путину показали макет комплекса "Панцирь-С"
21:33Военнообязанным украинцам запретят въезд в ЕС уже в июле
21:19В Севастополе работодатель ответит за попытку обмануть 16-летнюю девушку
21:08Заправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе Крыма
20:56Семья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное"
20:52ВСУ ударили по рынку в Старобельске: есть жертвы
20:40Удар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области
20:27Премьер Украины подала заявление об отставке
20:20Над Крымом и морями сбили беспилотники
20:14Защита от ракет: Европа создала новую коалицию с Украиной
19:56В Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротрасли
19:51Кастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство
19:34Севастопольский проект по гонкам дронов среди детей стал лучшим в России
19:21Не только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы
Лента новостейМолния