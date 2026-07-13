https://crimea.ria.ru/20260713/semya-iz-sevastopolya-vyigrala-5-mln-rubley-v-konkurse-eto-u-nas-semeynoe-1157588142.html

Семья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное"

Семья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное" - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Семья из Севастополя выиграла 5 млн рублей в конкурсе "Это у нас семейное"

Семья из Севастополя вошла в число победителей конкурса "Это у нас семейное" и получила пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T20:56

2026-07-13T20:56

2026-07-13T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Семья из Севастополя вошла в число победителей конкурса "Это у нас семейное" и получила пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.С 5 по 8 июля 2026 года в Мастерской управления "Сенеж" прошел финал второго сезона всероссийского конкурса "Это у нас семейное", который направлен на поддержку семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии.В финале конкурса встретились 328 семей из 85 регионов, победителями стали 60 команд. На протяжении четырех дней финалисты проходили оценочные задания, участвовали в мероприятиях, посвященных культурному коду России, и общались с семьями из разных регионов страны.Губернатор отметил, что победившая в конкурсе семья активно участвует в городских мероприятиях и ранее стала победителем премии "Семья России 2024".Сертификат на 5 миллионов рублей семья может направить на улучшение жилищных условий — покупку дома или квартиры, погашение ипотеки или первоначальный взнос, добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нужен центр по решению демографических проблемРоссию и ее союзников объединит Конвенция о защите семьиЧисло многодетных семей в России растет – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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