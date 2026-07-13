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Семь поездов "Таврия" опаздывают в пути из-за перекрытия Крымского моста
Семь поездов "Таврия" опаздывают в пути из-за перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Семь поездов "Таврия" опаздывают в пути из-за перекрытия Крымского моста
Семь поездов "Таврия" в Крым и из Крыма опаздывают в пути из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T09:26
2026-07-13T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 июл - РИА Новости Крым. Семь поездов "Таврия" в Крым и из Крыма опаздывают в пути из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили спустя 11 часов.Из Крыма задерживаются:* Поезд № 27/28 Симферополь - Москва (от Керчи), отправлением 12 июля, опоздание 10 часов* Поезд № 7/8 Севастополь - Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля, опоздание на 8 часов В Крым:*Поезд № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 8 часов* Поезд № 91/92 Москва - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, опоздание на 4,5 часа* Поезд № 315/316 Адлер - Симферополь (до Керчи), отправлением 12 июля, следует с опозданием на 5 часов* Поезд № 179/180 Санкт-Петербург - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 3,5 часов* Поезд № 027/028 Москва - Симферополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 3,5 часов Остальные поезда, которые не указаны в посте, следуют по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Семь поездов "Таврия" опаздывают в пути из-за перекрытия Крымского моста
Семь поездов "Таврия" опаздывают в пути из-за перекрытия Крымского моста
09:26 13.07.2026 (обновлено: 09:36 13.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ,13 июл - РИА Новости Крым. Семь поездов "Таврия" в Крым и из Крыма опаздывают в пути из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили
спустя 11 часов.
"Из-за временного закрытия Крымского моста, в ночь с 12 на 13 июля, в пути задерживаются поезда "Таврия". В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто. По состоянию на 9.00 МСК следуют с опозданием 7 поездов "Таврия", - говорится в сообщении.
* Поезд № 27/28 Симферополь - Москва (от Керчи), отправлением 12 июля, опоздание 10 часов
* Поезд № 7/8 Севастополь - Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля, опоздание на 8 часов
*Поезд № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 8 часов
* Поезд № 91/92 Москва - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, опоздание на 4,5 часа
* Поезд № 315/316 Адлер - Симферополь (до Керчи), отправлением 12 июля, следует с опозданием на 5 часов
* Поезд № 179/180 Санкт-Петербург - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 3,5 часов
* Поезд № 027/028 Москва - Симферополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 3,5 часов
"Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - говорится в сообщении компании.
Остальные поезда, которые не указаны в посте, следуют по расписанию.
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