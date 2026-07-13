https://crimea.ria.ru/20260713/sem-poezdov-tavriya-opazdyvayut-v-puti-iz-za-perekrytiya-krymskogo-mosta-1157582628.html

Семь поездов "Таврия" опаздывают в пути из-за перекрытия Крымского моста

Семь поездов "Таврия" опаздывают в пути из-за перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Семь поездов "Таврия" опаздывают в пути из-за перекрытия Крымского моста

Семь поездов "Таврия" в Крым и из Крыма опаздывают в пути из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T09:26

2026-07-13T09:26

2026-07-13T09:36

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ,13 июл - РИА Новости Крым. Семь поездов "Таврия" в Крым и из Крыма опаздывают в пути из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили спустя 11 часов.Из Крыма задерживаются:* Поезд № 27/28 Симферополь - Москва (от Керчи), отправлением 12 июля, опоздание 10 часов* Поезд № 7/8 Севастополь - Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля, опоздание на 8 часов В Крым:*Поезд № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 8 часов* Поезд № 91/92 Москва - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, опоздание на 4,5 часа* Поезд № 315/316 Адлер - Симферополь (до Керчи), отправлением 12 июля, следует с опозданием на 5 часов* Поезд № 179/180 Санкт-Петербург - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 3,5 часов* Поезд № 027/028 Москва - Симферополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 3,5 часов Остальные поезда, которые не указаны в посте, следуют по расписанию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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