https://crimea.ria.ru/20260713/rusofoba-grema-bolshe-net-kak-izmenyatsya-otnosheniya-ssha-i-rf-1157602246.html

Русофоба Грэма* больше нет: как изменятся отношения США и РФ

Русофоба Грэма* больше нет: как изменятся отношения США и РФ - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Русофоба Грэма* больше нет: как изменятся отношения США и РФ

Русофобская политика США устоялась и не изменится со сменой сенаторов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин, отметив,... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T22:09

2026-07-13T22:09

2026-07-13T22:09

мнения

павел шипилин

сша

россия

политика

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Русофобская политика США устоялась и не изменится со сменой сенаторов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин, отметив, что гораздо интереснее сегодня узнать, как отреагируют те или иные страны на безумные идеи американцев, готовых поддержать законопроект "в память" о Линдси Грэме*.Накануне стало известно, что вечером 11 июля "после внезапной и непродолжительной болезни" скончался один из ключевых союзников президента США в Сенате сенатор-республиканец Линдси Грэм*. Именно он в 2024 году призывал поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. А в последние месяцы жизни активно занимался продвижением антироссийских санкций и помощи Киеву. Сенаторы из числа соавторов законопроекта о введении новых санкций против России призвали Конгресс США принять документ в память о Грэме*. Не может быть более подходящего памятника, заявила сенатор Джинн Шахин.По мнению Шипилина, этот призыв ясно доказывает, что смена сенаторов ничего не изменит в политике США, и мнения о том, что теперь градус русофобии в Америке понизится, далеки от истины.А потому, считает Шипилин, совершенно неважно и то, появится ли "законопроект имени Грэма*" или это будет какой-то другой документ: русофобский курс США останется неизменным, как и цель Штатов – повергнуть Россию."Важно не то, что и кто говорит, а что делает Америка. А Соединенные Штаты вполне осознанно последовательно идут по кривой дорожке русофобии", – заметил Шипилин.И гораздо больший интерес сегодня представляет не кандидат на место Грэма*, а то, как отреагируют страны на безумные идеи американцев, считает он."Если они объявят 500% (пошлина для покупателей ресурсов у России – ред.), как и обещал почивший, интересно будет посмотреть на реакцию Китая, Индии на то, насколько они, американцы, безумны, чтобы объявлять такие санкции и вовлекать в свою нелюбовь к России нормальные страны того же глобального Юга, которые покупают у нас нефть и газ. Интересно и что Япония, например, скажет, которая получает газ с Сахалинского завода СПГ, где у них, у Mitsubishi, есть доля", – резюмировал эксперт.Грэм* был одним из авторов очередного законопроекта об ужесточении санкций против РФ. Днем 11 июля группа, в которую входил он и еще три сенатора из числа соавторов документа (демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь и республиканец Роджер Уикер), опубликовала на сайте сенатского комитета по международным отношениям совместное заявление, в котором сообщила, что дальнейшее продвижение в Конгрессе обновленного законопроекта о санкциях в отношении России получило соглашение в администрации Дональда Трампа.С начала СВО Соединенные Штаты ввели рекордное число санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что очередные рестрикции не окажут существенного влияния на российскую экономику, а санкции против нефти из РФ ударят по самим США, вызывая резкий рост цен на нефть и нефтепродукты, включая бензин.* Внесен в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли Россия выйти из переговоров с США по Украине после слов Лаврова Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине

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мнения, павел шипилин, сша, россия, политика, санкции против россии