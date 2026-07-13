https://crimea.ria.ru/20260713/razvitie-zdravookhraneniya-v-rossii-chto-budet-sdelano-do-2030-goda-1157586084.html

Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 года

Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 года - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 года

Правительство России утвердило план реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации до 2030 года. Основные направления работы – увеличение... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T11:28

2026-07-13T11:28

2026-07-13T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило план реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации до 2030 года. Основные направления работы – увеличение доступности медпомощи, повышение мотивации к здоровому образу жизни, совершенствование системы профилактики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, особое внимание уделено борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы здорового долголетия. По ее словам, с текущего года центры здоровья преобразуются в центры медицины здорового долголетия, а в программу госгарантий включен переходный период.Мероприятия охватывают борьбу с факторами риска, мотивацию к здоровому образу жизни, внедрение здорового питания, развитие спортивной инфраструктуры и интеграцию медицины с культурой..Голикова добавила, что только на первом этапе модернизации первичного звена отремонтировано 14 тысяч учреждений, а до 2030 года планируется отремонтировать еще более 6 тысяч.Кроме того, в прошлом году высокотехнологичная медпомощь применена в 1,7 млн случаев, а медицинская реабилитация за год выросла на 12%.Стратегия развития здравоохранения также включает развитие инфраструктуры спортивных объектов, меры по борьбе с ожирением, совершенствование охраны репродуктивного здоровья и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диспансеризация в Крыму: как пройти и что важно знатьВ перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратовВ Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых патологий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здравоохранение в россии, татьяна голикова, здоровье, новости, медицина