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Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 года - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 года
Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 года - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 года
Правительство России утвердило план реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации до 2030 года. Основные направления работы – увеличение... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T11:28
2026-07-13T11:28
россия
здравоохранение в россии
татьяна голикова
здоровье
новости
медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило план реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации до 2030 года. Основные направления работы – увеличение доступности медпомощи, повышение мотивации к здоровому образу жизни, совершенствование системы профилактики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, особое внимание уделено борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы здорового долголетия. По ее словам, с текущего года центры здоровья преобразуются в центры медицины здорового долголетия, а в программу госгарантий включен переходный период.Мероприятия охватывают борьбу с факторами риска, мотивацию к здоровому образу жизни, внедрение здорового питания, развитие спортивной инфраструктуры и интеграцию медицины с культурой..Голикова добавила, что только на первом этапе модернизации первичного звена отремонтировано 14 тысяч учреждений, а до 2030 года планируется отремонтировать еще более 6 тысяч.Кроме того, в прошлом году высокотехнологичная медпомощь применена в 1,7 млн случаев, а медицинская реабилитация за год выросла на 12%.Стратегия развития здравоохранения также включает развитие инфраструктуры спортивных объектов, меры по борьбе с ожирением, совершенствование охраны репродуктивного здоровья и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диспансеризация в Крыму: как пройти и что важно знатьВ перечень стратегически значимых лекарств добавили 149 препаратовВ Крыму снизилась смертность от сердечно-сосудистых патологий
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россия, здравоохранение в россии, татьяна голикова, здоровье, новости, медицина
Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 года

Кабмин будет работать над увеличением доступности медпомощи и повышать мотивацию к ЗОЖ

11:28 13.07.2026
 
© РосздравнадзорАмбулатория в Крыму
Амбулатория в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило план реализации Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации до 2030 года. Основные направления работы – увеличение доступности медпомощи, повышение мотивации к здоровому образу жизни, совершенствование системы профилактики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Повышение мотивации к здоровому образу жизни, совершенствование системы профилактики заболеваний, увеличение доступности медицинской помощи, повышение эффективности системы реабилитации – такие направления предусмотрены планом мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года", - говорится в сообщении.
Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, особое внимание уделено борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы здорового долголетия. По ее словам, с текущего года центры здоровья преобразуются в центры медицины здорового долголетия, а в программу госгарантий включен переходный период.
Мероприятия охватывают борьбу с факторами риска, мотивацию к здоровому образу жизни, внедрение здорового питания, развитие спортивной инфраструктуры и интеграцию медицины с культурой..
Голикова добавила, что только на первом этапе модернизации первичного звена отремонтировано 14 тысяч учреждений, а до 2030 года планируется отремонтировать еще более 6 тысяч.
Кроме того, в прошлом году высокотехнологичная медпомощь применена в 1,7 млн случаев, а медицинская реабилитация за год выросла на 12%.
Стратегия развития здравоохранения также включает развитие инфраструктуры спортивных объектов, меры по борьбе с ожирением, совершенствование охраны репродуктивного здоровья и другие.
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