https://crimea.ria.ru/20260713/putinu-pokazali-maket-kompleksa-pantsir-s-1157607498.html

Работает в Крыму: Путину показали макет комплекса "Панцирь-С"

Работает в Крыму: Путину показали макет комплекса "Панцирь-С" - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Работает в Крыму: Путину показали макет комплекса "Панцирь-С"

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июля, посетил выставку проектов Народного фронта в Москве, где в том числе был представлен макет комплекса... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T21:47

2026-07-13T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июля, посетил выставку проектов Народного фронта в Москве, где в том числе был представлен макет комплекса "Панцирь-С", который есть на вооружении в Крыму.Главе государства представили разработки "Кулибин-клуба" – объединения предприятий народного ОПК. Представленные на выставке усовершенствованные макеты создают у противника ложную информацию о размещении российской техники. Изделия применяются вместе с имитатором радиолокационной цели и принимают на себя большую часть ударов врага.Также президенту России сообщили, что Вооруженные силы видят противника минимум в 20-ти километрах от сухопутной части Крыма, что позволяет заранее сосредоточиться, скоординировать силы и средства поражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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