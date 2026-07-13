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Работает в Крыму: Путину показали макет комплекса "Панцирь-С"
Работает в Крыму: Путину показали макет комплекса "Панцирь-С" - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Работает в Крыму: Путину показали макет комплекса "Панцирь-С"
Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июля, посетил выставку проектов Народного фронта в Москве, где в том числе был представлен макет комплекса... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T21:47
2026-07-13T21:47
2026-07-13T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июля, посетил выставку проектов Народного фронта в Москве, где в том числе был представлен макет комплекса "Панцирь-С", который есть на вооружении в Крыму.Главе государства представили разработки "Кулибин-клуба" – объединения предприятий народного ОПК. Представленные на выставке усовершенствованные макеты создают у противника ложную информацию о размещении российской техники. Изделия применяются вместе с имитатором радиолокационной цели и принимают на себя большую часть ударов врага.Также президенту России сообщили, что Вооруженные силы видят противника минимум в 20-ти километрах от сухопутной части Крыма, что позволяет заранее сосредоточиться, скоординировать силы и средства поражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, владимир путин (политик), новости, новости сво, крым, безопасность республики крым и севастополя
Работает в Крыму: Путину показали макет комплекса "Панцирь-С"
Путину показали макет комплекса "Панцирь-С", который есть на вооружении в Крыму
21:47 13.07.2026 (обновлено: 21:59 13.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июля, посетил выставку проектов Народного фронта в Москве, где в том числе был представлен макет комплекса "Панцирь-С", который есть на вооружении в Крыму.
Главе государства представили разработки "Кулибин-клуба" – объединения предприятий народного ОПК. Представленные на выставке усовершенствованные макеты создают у противника ложную информацию о размещении российской техники. Изделия применяются вместе с имитатором радиолокационной цели и принимают на себя большую часть ударов врага.
Также президенту России сообщили, что Вооруженные силы видят противника минимум в 20-ти километрах от сухопутной части Крыма, что позволяет заранее сосредоточиться, скоординировать силы и средства поражения.
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