https://crimea.ria.ru/20260713/putin-rasskazal-o-situatsii-s--nefteproduktami-v-rossii-posle-atak-vsu-1157602890.html

Путин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУ

Путин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Путин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУ

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают в России определенные проблемы с нефтепродуктами, однако ситуация будет постепенно выправляться. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T17:17

2026-07-13T17:17

2026-07-13T17:18

владимир путин (политик)

новости

новости сво

топливо

топливно-энергетический комплекс

украина

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155666900_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_74c97de7fd1a39f1a1cf99808e597b2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают в России определенные проблемы с нефтепродуктами, однако ситуация будет постепенно выправляться. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, комментируя атаки киевского режима на российские объекты энергетики.Он отметил, ответы со стороны Вооруженных сил России на удары ВСУ будут в несколько раз мощнее.Ситуация на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине складывается так, что это дает право говорить о приближении развязки конфликта, заявил Путин ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил охранников атакованного общежития в СтаробельскеНас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войскЗеленский стянул в Киев все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, новости сво, топливо, топливно-энергетический комплекс, украина, всу (вооруженные силы украины)