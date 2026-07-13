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Путин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУ
Путин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Путин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУ
Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают в России определенные проблемы с нефтепродуктами, однако ситуация будет постепенно выправляться. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T17:17
2026-07-13T17:17
2026-07-13T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают в России определенные проблемы с нефтепродуктами, однако ситуация будет постепенно выправляться. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, комментируя атаки киевского режима на российские объекты энергетики.Он отметил, ответы со стороны Вооруженных сил России на удары ВСУ будут в несколько раз мощнее.Ситуация на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине складывается так, что это дает право говорить о приближении развязки конфликта, заявил Путин ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил охранников атакованного общежития в СтаробельскеНас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войскЗеленский стянул в Киев все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО
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владимир путин (политик), новости, новости сво, топливо, топливно-энергетический комплекс, украина, всу (вооруженные силы украины)
Путин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУ
ВСУ создают точечные определенные проблемы с нефтепродуктами в России - Путин
17:17 13.07.2026 (обновлено: 17:18 13.07.2026)