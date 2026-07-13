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Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске
Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске
Президент России Владимир Путин вручил премию "Все для Победы!" охранникам общежития колледжа в Старобельске, которое в конце мая 2026 года подверглось атаке со РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T16:39
2026-07-13T16:39
2026-07-13T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил премию "Все для Победы!" охранникам общежития колледжа в Старобельске, которое в конце мая 2026 года подверглось атаке со стороны ВСУ, пишет РИА Новости.Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия", где проходит форум Народного фронта "Все для Победы!".В ночь атаки в здании общежития находились 86 студентов в возрасте от 16 до 22 лет. В результате атаки 21 студент погиб, ранены и пострадали более 60 человек. Жертвам от 20 до 23 лет.Охранники Васильченко и Тараскин до последнего не покидали территорию общежития. Под непрекращающимися обстрелами они открыли все ворота, указывали ребятам безопасные пути отхода, помогали выбраться на улицу. Двух девушек с ранеными ногами мужчины вынесли на руках, еще одну девушку извлекли из-под завала. Всего мужчинам удалось спасти около 30 человек. После эвакуации всех студентов охранники разбирали завалы и встречали прибывших сотрудников МЧС. Ушли с территории только тогда, когда спасатели обязали всех покинуть общежитие, и остались ждать новостей за воротами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены троеУдар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подростокВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР – погибли люди
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владимир путин (политик), россия, луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, награды, премия, новости, общество
Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске
Путин вручил премии охранникам атакованного общежития в Старобельске