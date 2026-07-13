Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/putin-nagradil-okhrannikov-atakovannogo-obschezhitiya-v-starobelske-1157601350.html
Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске
Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске
Президент России Владимир Путин вручил премию "Все для Победы!" охранникам общежития колледжа в Старобельске, которое в конце мая 2026 года подверглось атаке со РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T16:39
2026-07-13T16:39
владимир путин (политик)
россия
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
награды
премия
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156269370_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f46c16afd0c13f15b53fb74c60b1cc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил премию "Все для Победы!" охранникам общежития колледжа в Старобельске, которое в конце мая 2026 года подверглось атаке со стороны ВСУ, пишет РИА Новости.Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия", где проходит форум Народного фронта "Все для Победы!".В ночь атаки в здании общежития находились 86 студентов в возрасте от 16 до 22 лет. В результате атаки 21 студент погиб, ранены и пострадали более 60 человек. Жертвам от 20 до 23 лет.Охранники Васильченко и Тараскин до последнего не покидали территорию общежития. Под непрекращающимися обстрелами они открыли все ворота, указывали ребятам безопасные пути отхода, помогали выбраться на улицу. Двух девушек с ранеными ногами мужчины вынесли на руках, еще одну девушку извлекли из-под завала. Всего мужчинам удалось спасти около 30 человек. После эвакуации всех студентов охранники разбирали завалы и встречали прибывших сотрудников МЧС. Ушли с территории только тогда, когда спасатели обязали всех покинуть общежитие, и остались ждать новостей за воротами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены троеУдар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подростокВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР – погибли люди
россия
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/17/1156269370_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8c258d1da4411ea0949edf10235ac1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, награды, премия, новости, общество
Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске

Путин вручил премии охранникам атакованного общежития в Старобельске

16:39 13.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил премию "Все для Победы!" охранникам общежития колледжа в Старобельске, которое в конце мая 2026 года подверглось атаке со стороны ВСУ, пишет РИА Новости.
Глава государства в понедельник приехал в Национальный центр "Россия", где проходит форум Народного фронта "Все для Победы!".
"Владимир Путин вручил специальную премию – кубок "Все для Победы!" охранникам атакованного ВСУ общежития колледжа в Старобельске Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину", - говорится в сообщении.
В ночь атаки в здании общежития находились 86 студентов в возрасте от 16 до 22 лет. В результате атаки 21 студент погиб, ранены и пострадали более 60 человек. Жертвам от 20 до 23 лет.
Охранники Васильченко и Тараскин до последнего не покидали территорию общежития. Под непрекращающимися обстрелами они открыли все ворота, указывали ребятам безопасные пути отхода, помогали выбраться на улицу. Двух девушек с ранеными ногами мужчины вынесли на руках, еще одну девушку извлекли из-под завала. Всего мужчинам удалось спасти около 30 человек.
После эвакуации всех студентов охранники разбирали завалы и встречали прибывших сотрудников МЧС. Ушли с территории только тогда, когда спасатели обязали всех покинуть общежитие, и остались ждать новостей за воротами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены трое
Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подросток
ВСУ сбросили взрывные устройства на трассу в ЛНР – погибли люди
 
Владимир Путин (политик)РоссияЛуганская Народная Республика (ЛНР)Удар ВСУ по общежитию в ЛНРНаградыПремияНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59Армия России поразила два сухогруза в порту Одесской области
16:56Два крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях
16:50Как будут ходить поезда в Крым до 20 июля
16:39Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске
16:33Студенты из Севастополя обучились в Школе управления рисками ВТБ
16:27"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека
16:16Нас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск
16:12Крымский мост – обстановка сейчас
16:05В Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарах
15:54Настоящий хаос: эксперт назвал возможные последствия смерти Грэма*
15:47Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму
15:37Два поезда из Крыма задерживаются в пути до 10 часов
15:29Мегаватты резко снизились: Южный Берег Крыма обесточен
15:17В Севастополе назвали дату открытия движения на Адмирала Октябрьского
15:05В Севастополе продолжаются ограничения энергоподачи - где не будет света с 15.00
14:49Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова
14:37Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи
14:26Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине
14:14В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
14:01Призывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ
Лента новостейМолния