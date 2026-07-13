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Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по Украине
Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по Украине - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по Украине
Ответы на удары по российской территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Национальном центре "Россия",... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T17:08
2026-07-13T17:08
2026-07-13T17:08
владимир путин (политик)
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Ответы на удары по российской территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Национальном центре "Россия", где проходит выставка Народного фронта "Все для Победы!".Вооруженные силы РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, и Россию неизбежно ждет победа, заявлял Путин ранее в понедельник на форуме Народного фронта "Все для Победы!".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВОУдар по Одессе - какие объекты пораженыЗеленский стянул в Киев все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО
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Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по Украине
РФ будет отвечать на атаки ВСУ превосходящими по мощности ударами – Путин