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Пробки на Крымском мосту: на автоподходах со стороны Керчи раздают питьевую воду
Пробки на Крымском мосту: на автоподходах со стороны Керчи раздают питьевую воду - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Пробки на Крымском мосту: на автоподходах со стороны Керчи раздают питьевую воду
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи организована раздача питьевой воды, сообщает пресс-служба администрации Керчи. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T11:40
2026-07-13T11:40
2026-07-13T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи организована раздача питьевой воды, сообщает пресс-служба администрации Керчи.Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили спустя 11 часов. После длительной остановки движения на подъездах к транспортному переходу образовались заторы из 1650 автомобилей, проезда с каждой из сторон ждать более двух часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движенияВласти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Пробки на Крымском мосту: на автоподходах со стороны Керчи раздают питьевую воду
На подъездах к Крымскому мосту волонтеры раздают воду стоящим в пробках водителям