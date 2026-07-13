https://crimea.ria.ru/20260713/probki-na-krymskom-mostu-na-avtopodkhodakh-so-storony-kerchi-razdayut-pitevuyu-vodu-1157586731.html

Пробки на Крымском мосту: на автоподходах со стороны Керчи раздают питьевую воду

Пробки на Крымском мосту: на автоподходах со стороны Керчи раздают питьевую воду - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Пробки на Крымском мосту: на автоподходах со стороны Керчи раздают питьевую воду

На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи организована раздача питьевой воды, сообщает пресс-служба администрации Керчи. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T11:40

2026-07-13T11:40

2026-07-13T11:40

ситуация на дорогах крыма

крым

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крымский мост

очереди на крымском мосту

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи организована раздача питьевой воды, сообщает пресс-служба администрации Керчи.Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили спустя 11 часов. После длительной остановки движения на подъездах к транспортному переходу образовались заторы из 1650 автомобилей, проезда с каждой из сторон ждать более двух часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движенияВласти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов

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крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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