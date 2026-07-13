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Призывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ
Призывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Призывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ
Житель Симферопольского района отправится на принудительные работы за публичные призывы к экстремизму в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T14:01
2026-07-13T14:01
2026-07-13T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района отправится на принудительные работы за публичные призывы к экстремизму в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Незаконную деятельность фигуранта пресекли сотрудники ФСБ. Суд приговорил виновного к 2 годам принудительных работ с удержанием из заработной платы десяти процентов в доход государства. Также он на 1,5 года лишен права администрировать сайты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Менял ник-неймы для конспирации: крымчанин задержан за призывы к экстремизмуВ Крыму продолжается расследование по делу секты "Свидетелей Иеговы"*Призывал к терактам в Крыму – севастополец получил 5,5 лет колонии
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Призывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ
Крымчанин получил два года принудительных работ за призывы к экстремизму