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Премьер Украины подала заявление об отставке

Премьер Украины подала заявление об отставке - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Премьер Украины подала заявление об отставке

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T20:27

2026-07-13T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.По его информации, украинский парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.Владимир Зеленский после возвращения с саммита НАТО в Анкаре отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительствоНа Украине готовится переворот против Зеленского - киевский политологМинистра юстиции Украины отстранили от должности из-за коррупции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, верховная рада украины, политика, в мире, новости