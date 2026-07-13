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Премьер Украины подала заявление об отставке - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Премьер Украины подала заявление об отставке
Премьер Украины подала заявление об отставке - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Премьер Украины подала заявление об отставке
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T20:27
2026-07-13T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.По его информации, украинский парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.Владимир Зеленский после возвращения с саммита НАТО в Анкаре отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительствоНа Украине готовится переворот против Зеленского - киевский политологМинистра юстиции Украины отстранили от должности из-за коррупции
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РИА Новости Крым
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украина, верховная рада украины, политика, в мире, новости
Премьер Украины подала заявление об отставке

Юлия Свириденко подала заявление об отставке с поста премьер-министра Украины

20:27 13.07.2026 (обновлено: 20:31 13.07.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкВерховная Рада Украины заблокирована оппозицией
Верховная Рада Украины заблокирована оппозицией - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Григорий Василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко", - заявил Стефанчук.

По его информации, украинский парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.
Владимир Зеленский после возвращения с саммита НАТО в Анкаре отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом".
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