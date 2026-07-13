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Пожилую женщину ищут под завалами в подмосковной Истре после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Пожилую женщину ищут под завалами в подмосковной Истре после атаки БПЛА
Пожилую женщину ищут под завалами в подмосковной Истре после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Пожилую женщину ищут под завалами в подмосковной Истре после атаки БПЛА
В подмосковной Истре идут поиски пожилой женщины, которая могла оказаться под завалами после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T10:18
2026-07-13T10:18
россия
подмосковье
атаки всу
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В подмосковной Истре идут поиски пожилой женщины, которая могла оказаться под завалами после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник утром сообщил, что ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили над регионом 81 вражеский дрон. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения.Кроме того, в Солнечногорске из-за попадания БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе. Точное количество пострадавших уточняется, добавила представитель СК.По факту атаки возбуждено уголовное дело о террористическом акте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУВ Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человекЖенщина погибла при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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россия, подмосковье, атаки всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, беспилотник (бпла, дрон)
Пожилую женщину ищут под завалами в подмосковной Истре после атаки БПЛА

В подмосковной Истре идут поиски пожилой женщины под завалами после атаки БПЛА

10:18 13.07.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В подмосковной Истре идут поиски пожилой женщины, которая могла оказаться под завалами после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник утром сообщил, что ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили над регионом 81 вражеский дрон. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения.
"В поселке Пионерский муниципального округа Истра в результате преступных действий ВФУ разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами, еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сказала Петренко.
Кроме того, в Солнечногорске из-за попадания БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе. Точное количество пострадавших уточняется, добавила представитель СК.
По факту атаки возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
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РоссияПодмосковьеАтаки ВСУСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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