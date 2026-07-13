https://crimea.ria.ru/20260713/pozhiluyu-zhenschinu-ischut-pod-zavalami-v-podmoskovnoy-istre-posle-ataki-bpla-1157584525.html

Пожилую женщину ищут под завалами в подмосковной Истре после атаки БПЛА

Пожилую женщину ищут под завалами в подмосковной Истре после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Пожилую женщину ищут под завалами в подмосковной Истре после атаки БПЛА

В подмосковной Истре идут поиски пожилой женщины, которая могла оказаться под завалами после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T10:18

2026-07-13T10:18

2026-07-13T10:18

россия

подмосковье

атаки всу

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В подмосковной Истре идут поиски пожилой женщины, которая могла оказаться под завалами после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник утром сообщил, что ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили над регионом 81 вражеский дрон. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения.Кроме того, в Солнечногорске из-за попадания БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе. Точное количество пострадавших уточняется, добавила представитель СК.По факту атаки возбуждено уголовное дело о террористическом акте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУВ Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человекЖенщина погибла при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области

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россия, подмосковье, атаки всу, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, беспилотник (бпла, дрон)