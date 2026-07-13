Рейтинг@Mail.ru
Пожар в промзоне на Ставрополье тушат после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/pozhar-v-promzone-na-stavropole-tushat-posle-ataki-bespilotnikov-1157578468.html
Пожар в промзоне на Ставрополье тушат после атаки беспилотников
Пожар в промзоне на Ставрополье тушат после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Пожар в промзоне на Ставрополье тушат после атаки беспилотников
Возгорание произошло на территории промышленной зоны в Ставропольском крае в результате атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T06:12
2026-07-13T06:12
ставропольский край
происшествия
атаки всу
новости сво
пожар
владимир владимиров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122110576_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2a4e74d4c32d8572ca7a3582889e550.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на территории промышленной зоны в Ставропольском крае в результате атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.На месте происшествия работают пожарные расчеты. По данным Владимирова, пострадавших нет.Он уточнил, что на месте также находится глава округа Игорь Серов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие300 беспилотников атаковали МосквуВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской канал
ставропольский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122110576_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_094d58500be2a17e6161d3414f96f6d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ставропольский край, происшествия, атаки всу, новости сво, пожар, владимир владимиров
Пожар в промзоне на Ставрополье тушат после атаки беспилотников

В Ставропольском крае тушат пожар в промзоне после атаки беспилотников ВСУ

06:12 13.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на территории промышленной зоны в Ставропольском крае в результате атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга", - написал Владимиров в канале в МАКС.
На месте происшествия работают пожарные расчеты. По данным Владимирова, пострадавших нет.
Он уточнил, что на месте также находится глава округа Игорь Серов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие
300 беспилотников атаковали Москву
ВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской канал
 
Ставропольский крайПроисшествияАтаки ВСУНовости СВОПожарВладимир Владимиров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:07Три человека погибли в Подмосковье после массированной атаки дронов ВСУ
06:57Новости Крыма - что произошло за ночь
06:48Гений "райского места": ко дню рождения Михаила Пуговкина
06:29Иран в ответ на атаки США запустил ракеты по американским базам
06:12Пожар в промзоне на Ставрополье тушат после атаки беспилотников
00:01Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 июля
22:00ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие
21:52Крымский мост закрыт
21:51В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО
21:50Большая и маленькая: сколько рыбы поймали в Азовском и Черном морях с начала года
21:31Удар ВСУ по танкеру в Азово-Черноморском канале и смерть Линдси Грэма*: главное за день
21:20Штурмовые группы ВДВ тренируются в приближенных к боевым условиям
21:10Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00
20:59Часть Севастополя остается без света из-за серьезной аварии на сетях - что известно
20:47Над Крымом и другими регионами России сбиты 220 украинских БПЛА
20:28В огне пожаров в Аскании-Нове рождаются редкие животные
20:11Сиреневое море: в Крыму сезон цветения лаванды – фотолента
19:51Циклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
19:28Правило ладони: как летом уберечь домашних питомцев от ожогов лап и теплового удара
Лента новостейМолния