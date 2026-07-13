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Пожар в промзоне на Ставрополье тушат после атаки беспилотников
Пожар в промзоне на Ставрополье тушат после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Пожар в промзоне на Ставрополье тушат после атаки беспилотников
Возгорание произошло на территории промышленной зоны в Ставропольском крае в результате атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T06:12
2026-07-13T06:12
2026-07-13T06:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на территории промышленной зоны в Ставропольском крае в результате атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.На месте происшествия работают пожарные расчеты. По данным Владимирова, пострадавших нет.Он уточнил, что на месте также находится глава округа Игорь Серов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие300 беспилотников атаковали МосквуВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской канал
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ставропольский край, происшествия, атаки всу, новости сво, пожар, владимир владимиров
Пожар в промзоне на Ставрополье тушат после атаки беспилотников
В Ставропольском крае тушат пожар в промзоне после атаки беспилотников ВСУ