https://crimea.ria.ru/20260713/pozhar-v-promzone-na-stavropole-tushat-posle-ataki-bespilotnikov-1157578468.html

Пожар в промзоне на Ставрополье тушат после атаки беспилотников

Пожар в промзоне на Ставрополье тушат после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Пожар в промзоне на Ставрополье тушат после атаки беспилотников

Возгорание произошло на территории промышленной зоны в Ставропольском крае в результате атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T06:12

2026-07-13T06:12

2026-07-13T06:12

ставропольский край

происшествия

атаки всу

новости сво

пожар

владимир владимиров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Возгорание произошло на территории промышленной зоны в Ставропольском крае в результате атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.На месте происшествия работают пожарные расчеты. По данным Владимирова, пострадавших нет.Он уточнил, что на месте также находится глава округа Игорь Серов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие300 беспилотников атаковали МосквуВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской канал

ставропольский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, происшествия, атаки всу, новости сво, пожар, владимир владимиров