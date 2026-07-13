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"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерей - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерей
"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерей - РИА Новости Крым, 13.07.2026
"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерей
"Новый Херсонес" в Севастополе предложит культурные программы детям, которые не смогли попасть на третью смену в летние лагеря. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T18:51
2026-07-13T18:51
севастополь
новый херсонес
михаил развожаев
дети
отдых в крыму
детский отдых
общество
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" в Севастополе предложит культурные программы детям, которые не смогли попасть на третью смену в летние лагеря. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, программа стартует 21 июля, она рассчитана на школьников с восьмого класса. В эти дни с 10:00 до 18:00 бесплатная программа предусматривает трехразовое питание, а участвовать в ней будут вожатые из детских лагерей "Ласпи" и "Горный".Такие программы пройдут несколько раз. Сейчас специалисты департамента образования и науки обзванивают родителей школьников и формируют списки.Развожаев подчеркнул, если ситуация в городе улучшится, власти готовы объявить о наборе школьников на новую смену в летние детские лагеря. Департаменту образования поручено для этого подготовить все необходимые документы. Если же в этом году летний отдых возобновить не удастся, будут внесены изменения в действующие порядки, чтобы те дети, которые не смогут побывать в лагере в этом году, в следующий раз получил путевку в приоритетном порядке, добавил губернатор.Ранее в Севастополе отменили третью смену в детских лагерях ради безопасности детей. Решение принято с учетом неопределенности, связанной с атаками врага, уточнил тогда Развожаев.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из "Артека". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новый херсонес, михаил развожаев, дети, отдых в крыму, детский отдых, общество, новости севастополя
"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерей

В Севастополе "Новый Херсонес" подготовил программу для детей вместо летнего лагеря

18:51 13.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый Херсонес
Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" в Севастополе предложит культурные программы детям, которые не смогли попасть на третью смену в летние лагеря. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Для ребят подготовили трехдневную программу: их ждут экскурсии в музеи Христианства, Античности и Византии, а также Крыма и Новороссии, творческие мастерские, командные активности и мероприятия молодежного центра "Точка Опоры", – рассказал губернатор.

Он отметил, программа стартует 21 июля, она рассчитана на школьников с восьмого класса. В эти дни с 10:00 до 18:00 бесплатная программа предусматривает трехразовое питание, а участвовать в ней будут вожатые из детских лагерей "Ласпи" и "Горный".
Такие программы пройдут несколько раз. Сейчас специалисты департамента образования и науки обзванивают родителей школьников и формируют списки.
Развожаев подчеркнул, если ситуация в городе улучшится, власти готовы объявить о наборе школьников на новую смену в летние детские лагеря. Департаменту образования поручено для этого подготовить все необходимые документы.
Если же в этом году летний отдых возобновить не удастся, будут внесены изменения в действующие порядки, чтобы те дети, которые не смогут побывать в лагере в этом году, в следующий раз получил путевку в приоритетном порядке, добавил губернатор.
Ранее в Севастополе отменили третью смену в детских лагерях ради безопасности детей. Решение принято с учетом неопределенности, связанной с атаками врага, уточнил тогда Развожаев.
22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из "Артека". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.
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СевастопольНовый ХерсонесМихаил РазвожаевдетиОтдых в КрымуДетский отдыхОбществоНовости Севастополя
 
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