https://crimea.ria.ru/20260713/novyy-khersones-predlozhil-programmu-dlya-detey-vmesto-letnikh-lagerey-1157604559.html

"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерей

"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерей - РИА Новости Крым, 13.07.2026

"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерей

"Новый Херсонес" в Севастополе предложит культурные программы детям, которые не смогли попасть на третью смену в летние лагеря. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T18:51

2026-07-13T18:51

2026-07-13T18:51

севастополь

новый херсонес

михаил развожаев

дети

отдых в крыму

детский отдых

общество

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" в Севастополе предложит культурные программы детям, которые не смогли попасть на третью смену в летние лагеря. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он отметил, программа стартует 21 июля, она рассчитана на школьников с восьмого класса. В эти дни с 10:00 до 18:00 бесплатная программа предусматривает трехразовое питание, а участвовать в ней будут вожатые из детских лагерей "Ласпи" и "Горный".Такие программы пройдут несколько раз. Сейчас специалисты департамента образования и науки обзванивают родителей школьников и формируют списки.Развожаев подчеркнул, если ситуация в городе улучшится, власти готовы объявить о наборе школьников на новую смену в летние детские лагеря. Департаменту образования поручено для этого подготовить все необходимые документы. Если же в этом году летний отдых возобновить не удастся, будут внесены изменения в действующие порядки, чтобы те дети, которые не смогут побывать в лагере в этом году, в следующий раз получил путевку в приоритетном порядке, добавил губернатор.Ранее в Севастополе отменили третью смену в детских лагерях ради безопасности детей. Решение принято с учетом неопределенности, связанной с атаками врага, уточнил тогда Развожаев.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из "Артека". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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