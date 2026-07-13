https://crimea.ria.ru/20260713/novosti-svo-chto-proizoshlo-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya-za-sutki-1157591006.html

Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки

Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки

За минувшие сутки армия России заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения СВО, а также улучшила тактическое положение и ликвидировала 1415... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T13:20

2026-07-13T13:20

2026-07-13T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения СВО, а также улучшила тактическое положение и ликвидировала 1415 боевиков Киева. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике противника в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли более 200 солдат, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали живую силу и технику ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери противника составили свыше 220 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Разгромили вражеские формирования в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 солдат, боевую бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Ликвидировали живую силу и технику полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Киев потерял свыше 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град".Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожено до 95 военнослужащих, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Также ранее в Минобороны РФ сообщили, что средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и уничтожен безэкипажный катер ВСУ.В воскресенье в военном ведомстве сообщали, что средствами противовоздушной обороны России за сутки были сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных ВСУ по российским регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронтеУдар по Одессе - какие объекты поражены342 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика