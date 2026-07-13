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Новости Крыма - что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Новости Крыма - что произошло за ночь
Новости Крыма - что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Новости Крыма - что произошло за ночь
В Крыму с вечера воскресенья сохраняется беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту перекрыто, а в Севастополе дважды за ночь объявляли воздушную... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T06:57
2026-07-13T07:10
новости крыма
крым
севастополь
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с вечера воскресенья сохраняется беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту перекрыто, а в Севастополе дважды за ночь объявляли воздушную тревогу.Беспилотную опасность объявили на территории республики около 10 часов вечера в воскресенье, 12 июля.Утром в понедельник в ведомстве предупредили, что в регионе сохраняется беспилотная опасность.На фоне беспилотной опасности вечером в воскресенье закрыли движение по Крымскому мосту. Исходя из данных канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, он перекрыт уже 9 часов. В Севастополе дважды за ночь звучали сирены воздушной тревоги.В первый раз губернатор города Михаил Развожаев опубликовал в своих соцсетях сообщение об угрозе в 3.15, отбой прозвучал через 15 минут. Однако в 3.36 дали повторный сигнал тревоги. Ее отменили в 4.10 в понедельник. О последствиях не сообщается.Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало запускать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе. Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Новости Крыма - что произошло за ночь

Новости Крыма - что произошло за ночь

06:57 13.07.2026 (обновлено: 07:10 13.07.2026)
 
© Роскосмос / Перейти в фотобанкКрым из космоса. Фото космонавта Олега Скрипочки.
Крым из космоса. Фото космонавта Олега Скрипочки.
© Роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с вечера воскресенья сохраняется беспилотная опасность, движение по Крымскому мосту перекрыто, а в Севастополе дважды за ночь объявляли воздушную тревогу.
Беспилотную опасность объявили на территории республики около 10 часов вечера в воскресенье, 12 июля.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО", - говорилось в сообщении Главного управления МЧС России по республике.
Утром в понедельник в ведомстве предупредили, что в регионе сохраняется беспилотная опасность.
На фоне беспилотной опасности вечером в воскресенье закрыли движение по Крымскому мосту. Исходя из данных канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, он перекрыт уже 9 часов.
В Севастополе дважды за ночь звучали сирены воздушной тревоги.
В первый раз губернатор города Михаил Развожаев опубликовал в своих соцсетях сообщение об угрозе в 3.15, отбой прозвучал через 15 минут. Однако в 3.36 дали повторный сигнал тревоги. Ее отменили в 4.10 в понедельник. О последствиях не сообщается.
Сигнал "Воздушная тревога" в Севастополе стал звучать с сентября 2023 года после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 губернатор Севастополя предупредил об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы. Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГи). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
В Республике Крым с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК стало запускать СМС- предупреждение о беспилотной опасности в регионе.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымСевастопольКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
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