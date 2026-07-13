https://crimea.ria.ru/20260713/ne-tolko-krym-chem-vazhny-udary-armii-rossii-po-portam-odessy-1157594387.html

Не только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы

Не только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Не только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы

Украина без выхода к Черному морю абсолютно не нужна Западу. А потому уничтожение ВС РФ портовой инфраструктуры Одессы и Николаева и взятие их под контроль... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T19:21

2026-07-13T19:21

2026-07-13T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Украина без выхода к Черному морю абсолютно не нужна Западу. А потому уничтожение ВС РФ портовой инфраструктуры Одессы и Николаева и взятие их под контроль России является тактической задачей СВО, которая не только существенно обезопасит Крым и Черноморской флот, но и приблизит успех всей спецоперации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.Утром в понедельник, 13 июля, Минобороны РФ сообщило, что армия России нанесла групповые удары по портам в Одесской области. По данным ведомства, в результате были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске, которые используются ВСУ для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.Подобного рода удары ВС РФ важны для защиты регионов России, и прежде всего для Крыма и Черноморского флота, сказал Шипилин."Это угроза не только Крыму, хотя Крыму, конечно, в первую очередь угроза исходит из этих мест... И наш Черноморский флот под постоянной угрозой находится из-за безэкипажных катеров", – отметил он.Политолог добавил, что Украина нарушает зерновую сделку, используя порты не только для отгрузки зерна, но и оружия, а танкеры – для запуска дронов в сторону России. Таким образом Одесса является логистическим центром снабжения ВСУ и постоянным источником угроз для нашей страны, как и Николаев, сказал Шипилин.Сами обстоятельства доказывают, что источники угроз там должны быть полностью уничтожены: "Эти гнилые украинские зубы надо вырывать с корнем", – добавил он.При этом дело не только в обеспечении безопасности Крыма, других регионов России и флотов, военного и гражданского. Остается еще и Львов, и Киев, и некоторые другие города Украины, откуда какое-то время может продолжить "лететь" по регионам РФ, учитывая агрессивность намерений киевского режима, считает Шипилин.Главное в том, что лишение этих важнейших южных рубежей ВСУ всей необходимой инфраструктуры и взятие их под контроль ВС РФ приблизит достижение Россией стратегических целей всей специальной военной операции в целом, полагает эксперт.По словам Шипилина, задача это непростая, в особенности учитывая, как Запад укрепил этот регион, прежде всего Одессу, как последний оплот после утраты всех надежд, связанных с Крымом."Они, видите, как по Крыму-то переживают, фантомные боли до сих пор испытывают... Крым сам по себе жемчужина, но помимо этого имеет стратегическое значение для размещения баз, и там должна была быть база Шестого флота США. Не получилось. И теперь у них надежда, что им удастся удержать Черноморское побережье", – отметил Шипилин.Для его защиты ВСУ при поддержке своих западных "партнеров" еще в начале СВО установили вдоль побережья мины времен Второй мировой войны, но российские военные специалисты знают, каким образом возможно преодоление этих укреплений", как и в целом ВС РФ знают, что и как следует делать, заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Одессе - какие объекты поражены Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки 342 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

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мнения, павел шипилин, одесса, одесская область, логистика, новости сво, черное море, крым, безопасность республики крым и севастополя