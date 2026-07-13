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Настоящий хаос: эксперт назвал возможные последствия смерти Грэма* - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Настоящий хаос: эксперт назвал возможные последствия смерти Грэма*
Настоящий хаос: эксперт назвал возможные последствия смерти Грэма* - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Настоящий хаос: эксперт назвал возможные последствия смерти Грэма*
Смерть сенатора США Линдси Грэма* ставит под вопрос новые санкции против России, осложняет положение сторонников войны с Ираном, а также фактически хоронит... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T15:54
2026-07-13T15:54
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Смерть сенатора США Линдси Грэма* ставит под вопрос новые санкции против России, осложняет положение сторонников войны с Ираном, а также фактически хоронит надежды американского президента Дональда Трампа добиться увеличения военного бюджета Штатов. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По словам эксперта, неожиданная смерть Грэма* "погрузила в настоящий хаос" республиканскую фракцию в Сенате, поскольку скончавшийся законодатель имел в своих руках много властных полномочий и возглавлял бюджетный комитет. Как раз сейчас он согласовывал увеличение военных расходов США.Смерть Грэма*, по его мнению, осложнит положение сторонников войны с Ираном, а про военный бюджет в 1,5 триллиона долларов на 2027 год, к которому так стремится Белый дом, "теперь можно будет забыть"."В подвешенном состоянии оказываются и все санкционные билли авторства Грэма*", - считает специалист.По словам американиста, с кончиной Грэма* республиканское большинство становится совсем шатким.Сенатор США Линдси Грэм* скончался 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Политик ранее призывал поставлять Украине дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Также сенатор заявлял, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240319/senator-grem-prizval-dat-ukraine-atacms-dlya-udarov-po-krymskomu-mostu-1135822276.html
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96
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сша, малек дудаков, мнения, в мире, политика
Настоящий хаос: эксперт назвал возможные последствия смерти Грэма*

Смерть Грэма* ставит под вопрос новые санкции США против России – политолог

15:54 13.07.2026
 
© РИА Новости . Игорь Наймушин / Перейти в фотобанкКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Игорь Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Смерть сенатора США Линдси Грэма* ставит под вопрос новые санкции против России, осложняет положение сторонников войны с Ираном, а также фактически хоронит надежды американского президента Дональда Трампа добиться увеличения военного бюджета Штатов. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам эксперта, неожиданная смерть Грэма* "погрузила в настоящий хаос" республиканскую фракцию в Сенате, поскольку скончавшийся законодатель имел в своих руках много властных полномочий и возглавлял бюджетный комитет. Как раз сейчас он согласовывал увеличение военных расходов США.
"Белый дом недавно запросил у Конгресса 350 миллиардов долларов на восстановление американской военной машины после Ирана. Команда Трампа надеялась, что именно Грэм* позволит им протащить в Сенате эти транши. Но главный ястреб вовремя ушел из жизни", - написал Дудаков в своем Telegram-канале.
Смерть Грэма*, по его мнению, осложнит положение сторонников войны с Ираном, а про военный бюджет в 1,5 триллиона долларов на 2027 год, к которому так стремится Белый дом, "теперь можно будет забыть".
"В подвешенном состоянии оказываются и все санкционные билли авторства Грэма*", - считает специалист.
По словам американиста, с кончиной Грэма* республиканское большинство становится совсем шатким.
Сенатор США Линдси Грэм* скончался 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Политик ранее призывал поставлять Украине дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Также сенатор заявлял, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
19 марта 2024, 08:34
Сенатор Грэм* призвал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту
 
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