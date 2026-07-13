https://crimea.ria.ru/20260713/nas-zhdet-pobeda-putin-zayavil-o-prodvizhenii-rossiyskikh-voysk-1157600377.html

Нас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск

Нас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Нас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск

Вооруженные силы РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, и Россию неизбежно ждет победа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T16:16

2026-07-13T16:16

2026-07-13T16:16

владимир путин (политик)

народный фронт

россия

новости сво

общество

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, и Россию неизбежно ждет победа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!", который проходит в Национальном центре "Россия".Российский лидер также подчеркнул, что сила и движущая сила россиян состоит в умении преодолевать все трудности и страхи."Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа", – заявил глава российского государства.Ситуация на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине складывается так, что это дает право говорить о приближении развязки конфликта, заявил Путин ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО - мнение военного экспертаМы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВОЗона безопасности на границе с Украиной постепенно создается

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), народный фронт, россия, новости сво, общество, вооруженные силы россии