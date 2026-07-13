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Нас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Нас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск
Нас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Нас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск
Вооруженные силы РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, и Россию неизбежно ждет победа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T16:16
2026-07-13T16:16
владимир путин (политик)
народный фронт
россия
новости сво
общество
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, и Россию неизбежно ждет победа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!", который проходит в Национальном центре "Россия".Российский лидер также подчеркнул, что сила и движущая сила россиян состоит в умении преодолевать все трудности и страхи."Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа", – заявил глава российского государства.Ситуация на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине складывается так, что это дает право говорить о приближении развязки конфликта, заявил Путин ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО - мнение военного экспертаМы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВОЗона безопасности на границе с Украиной постепенно создается
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владимир путин (политик), народный фронт, россия, новости сво, общество, вооруженные силы россии
Нас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск

Россию неизбежно ждет победа – Путин

16:16 13.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Все для победы!".
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта Все для победы!. - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, и Россию неизбежно ждет победа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!", который проходит в Национальном центре "Россия".
"Мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед", - сказал Путин на форуме.
Российский лидер также подчеркнул, что сила и движущая сила россиян состоит в умении преодолевать все трудности и страхи.
"Вот так и получается. Вот поэтому нас и ждет, безусловно, победа", – заявил глава российского государства.
Ситуация на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине складывается так, что это дает право говорить о приближении развязки конфликта, заявил Путин ранее.
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Владимир Путин (политик)Народный фронтРоссияНовости СВООбществоВооруженные силы России
 
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