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Над Крымом и морями сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Над Крымом и морями сбили беспилотники
Над Крымом и морями сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Над Крымом и морями сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Крым и еще 10 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T20:20
2026-07-13T20:26
министерство обороны рф
крым
черное море
азовское море
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Крым и еще 10 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.В течение дня над страной сбили 146 вражеских дронов.Ранее сообщалось, что силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник утром сообщил, что ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили над регионом 81 вражеский дрон. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения.Всего в течение ночи над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 342 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, крым, черное море, азовское море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом и морями сбили беспилотники

Над Крымом и еще 10 регионами России сбили 146 беспилотников ВСУ

20:20 13.07.2026 (обновлено: 20:26 13.07.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Крым и еще 10 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.
В течение дня над страной сбили 146 вражеских дронов.
"В период с 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник утром сообщил, что ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили над регионом 81 вражеский дрон. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения.
Всего в течение ночи над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 342 украинских беспилотника.
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Министерство обороны РФКрымЧерное мореАзовское мореБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости СВОНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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