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Над Крымом и морями сбили беспилотники
Над Крымом и морями сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Над Крымом и морями сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Крым и еще 10 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T20:20
2026-07-13T20:20
2026-07-13T20:26
министерство обороны рф
крым
черное море
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безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Крым и еще 10 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.В течение дня над страной сбили 146 вражеских дронов.Ранее сообщалось, что силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник утром сообщил, что ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили над регионом 81 вражеский дрон. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения.Всего в течение ночи над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 342 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Над Крымом и морями сбили беспилотники
Над Крымом и еще 10 регионами России сбили 146 беспилотников ВСУ
20:20 13.07.2026 (обновлено: 20:26 13.07.2026)