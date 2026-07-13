https://crimea.ria.ru/20260713/nad-krymom-i-moryami-sbili-bespilotniki-1157606641.html

Над Крымом и морями сбили беспилотники

Над Крымом и морями сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Над Крымом и морями сбили беспилотники

Силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Крым и еще 10 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T20:20

2026-07-13T20:20

2026-07-13T20:26

министерство обороны рф

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черное море

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили серию воздушных атак ВСУ на Крым и еще 10 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.В течение дня над страной сбили 146 вражеских дронов.Ранее сообщалось, что силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник утром сообщил, что ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили над регионом 81 вражеский дрон. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения.Всего в течение ночи над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 342 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

азовское море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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