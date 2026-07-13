На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
В Евпатории на набережной имени Горького оформляют "цветочный календарь"
© И.о. главы администрации города Виталий Оганесян в ВКонтактеНа набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
© И.о. главы администрации города Виталий Оганесян в ВКонтакте
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории на набережной имени Горького создают цветник из кактусов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Оганесян.
"Озеленители "Комбината благоустройства" оформляют "цветочный календарь" и цветник из кактусов на набережной им. Горького", – написал он в своем канале в МАКС.
© И.о. главы администрации города Виталий Оганесян в ВКонтактеНа набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
© И.о. главы администрации города Виталий Оганесян в ВКонтакте
На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
По словам Оганесяна, клумбы не только украшение курортной части Евпатории, но и стали популярной фотозоной среди горожан и туристов.
Ранее сообщалось, что Симферополь традиционно преображается летом – гостей и жителей радуют розы и сезонные растения. Своевременный полив и уход за растениями обеспечивается ежедневно.
© И.о. главы администрации города Виталий Оганесян в ВКонтактеНа набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
© И.о. главы администрации города Виталий Оганесян в ВКонтакте
На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
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