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На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь" - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь" - РИА Новости Крым, 13.07.2026
На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
В Евпатории на набережной имени Горького создают цветник из кактусов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Оганесян. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T21:52
2026-07-13T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории на набережной имени Горького создают цветник из кактусов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Оганесян.По словам Оганесяна, клумбы не только украшение курортной части Евпатории, но и стали популярной фотозоной среди горожан и туристов.Ранее сообщалось, что Симферополь традиционно преображается летом – гостей и жителей радуют розы и сезонные растения. Своевременный полив и уход за растениями обеспечивается ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый город Крыма индивидуален – арxитекторУникальная возможность: крымчанам предлагают акции и скидки для отдыхаВ городе Саки действует режим ограничения электроснабжения
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На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"

В Евпатории на набережной имени Горького оформляют "цветочный календарь"

21:52 13.07.2026
 
© И.о. главы администрации города Виталий Оганесян в ВКонтактеНа набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
На набережной Евпатории оформляют цветочный календарь
© И.о. главы администрации города Виталий Оганесян в ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории на набережной имени Горького создают цветник из кактусов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Оганесян.
"Озеленители "Комбината благоустройства" оформляют "цветочный календарь" и цветник из кактусов на набережной им. Горького", – написал он в своем канале в МАКС.
© И.о. главы администрации города Виталий Оганесян в ВКонтактеНа набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
На набережной Евпатории оформляют цветочный календарь
© И.о. главы администрации города Виталий Оганесян в ВКонтакте
На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
По словам Оганесяна, клумбы не только украшение курортной части Евпатории, но и стали популярной фотозоной среди горожан и туристов.
Ранее сообщалось, что Симферополь традиционно преображается летом – гостей и жителей радуют розы и сезонные растения. Своевременный полив и уход за растениями обеспечивается ежедневно.
© И.о. главы администрации города Виталий Оганесян в ВКонтактеНа набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
На набережной Евпатории оформляют цветочный календарь
© И.о. главы администрации города Виталий Оганесян в ВКонтакте
На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"
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