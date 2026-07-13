https://crimea.ria.ru/20260713/na-naberezhnoy-evpatorii-oformlyayut-tsvetochnyy-kalendar-1157598938.html

На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"

На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь" - РИА Новости Крым, 13.07.2026

На набережной Евпатории оформляют "цветочный календарь"

В Евпатории на набережной имени Горького создают цветник из кактусов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Оганесян. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T21:52

2026-07-13T21:52

2026-07-13T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории на набережной имени Горького создают цветник из кактусов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Оганесян.По словам Оганесяна, клумбы не только украшение курортной части Евпатории, но и стали популярной фотозоной среди горожан и туристов.Ранее сообщалось, что Симферополь традиционно преображается летом – гостей и жителей радуют розы и сезонные растения. Своевременный полив и уход за растениями обеспечивается ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждый город Крыма индивидуален – арxитекторУникальная возможность: крымчанам предлагают акции и скидки для отдыхаВ городе Саки действует режим ограничения электроснабжения

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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