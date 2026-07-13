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На Кубани после атаки БПЛА горит одно из предприятий - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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На Кубани после атаки БПЛА горит одно из предприятий
На Кубани после атаки БПЛА горит одно из предприятий - РИА Новости Крым, 13.07.2026
На Кубани после атаки БПЛА горит одно из предприятий
Пожар вспыхнул после атаки БПЛА на одном из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T08:45
2026-07-13T08:45
краснодарский край
темрюк
новости сво
атаки всу
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул после атаки БПЛА на одном из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.Также фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в поселке Ильич. Повреждены остекление и стена дома. Кроме того, произошло возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали, уточнили в оперштабе.В Белореченском районе фрагменты БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий. Пострадавших нет.В понедельник губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в результате атаки вражеских дронов произошло возгорание на территории промзоны в окрестностях Ставрополья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Москву: более 350 БПЛА летели на столицу39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУНад Крымом и другими регионами России сбиты 220 украинских БПЛА
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краснодарский край, темрюк, новости сво, атаки всу, пожар
На Кубани после атаки БПЛА горит одно из предприятий

На Кубани при атаке БПЛА вспыхнул пожар на одном из предприятий

08:45 13.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС Крым-спас
МЧС Крым-спас - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул после атаки БПЛА на одном из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.

"В Темрюкском и Белореченском районах обнаружили обломки БПЛА. В Темрюкском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в поселке Ильич. Повреждены остекление и стена дома. Кроме того, произошло возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали, уточнили в оперштабе.
В Белореченском районе фрагменты БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий. Пострадавших нет.
В понедельник губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в результате атаки вражеских дронов произошло возгорание на территории промзоны в окрестностях Ставрополья.
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Краснодарский крайТемрюкНовости СВОАтаки ВСУПожар
 
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