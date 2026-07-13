https://crimea.ria.ru/20260713/na-kubani-posle-ataki-bpla-gorit-odno-iz-predpriyatiy-1157581573.html

На Кубани после атаки БПЛА горит одно из предприятий

На Кубани после атаки БПЛА горит одно из предприятий - РИА Новости Крым, 13.07.2026

На Кубани после атаки БПЛА горит одно из предприятий

Пожар вспыхнул после атаки БПЛА на одном из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T08:45

2026-07-13T08:45

2026-07-13T08:45

краснодарский край

темрюк

новости сво

атаки всу

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул после атаки БПЛА на одном из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.Также фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в поселке Ильич. Повреждены остекление и стена дома. Кроме того, произошло возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали, уточнили в оперштабе.В Белореченском районе фрагменты БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий. Пострадавших нет.В понедельник губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в результате атаки вражеских дронов произошло возгорание на территории промзоны в окрестностях Ставрополья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на Москву: более 350 БПЛА летели на столицу39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУНад Крымом и другими регионами России сбиты 220 украинских БПЛА

краснодарский край

темрюк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, темрюк, новости сво, атаки всу, пожар