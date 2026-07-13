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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе возобновили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T09:21
2026-07-13T09:21
морской транспорт
транспорт
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в 7.30 в понедельник. Ограничение продлилось почти 2 часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

В Севастополе возобновили работу морского пассажирского транспорта

09:21 13.07.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.
Рейд был закрыт в 7.30 в понедельник. Ограничение продлилось почти 2 часа.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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Морской транспортТранспортСевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в Севастополе
 
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