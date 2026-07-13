https://crimea.ria.ru/20260713/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1157582331.html
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе возобновили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T09:21
2026-07-13T09:21
2026-07-13T09:21
морской транспорт
транспорт
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в 7.30 в понедельник. Ограничение продлилось почти 2 часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_4c704754f6f80160bf52260fffd6f398.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морской транспорт, транспорт, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе возобновили работу морского пассажирского транспорта