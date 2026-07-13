https://crimea.ria.ru/20260713/megavatty-rezko-snizilis--yuzhnyy-bereg-kryma-obestochen-1157598083.html

Мегаватты резко снизились: Южный Берег Крыма обесточен

Мегаватты резко снизились: Южный Берег Крыма обесточен - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Мегаватты резко снизились: Южный Берег Крыма обесточен

Алушта и прилегающие села остались без света из-за резко уменьшения подачи энергетических мощностей на муниципалитет. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T15:29

2026-07-13T15:29

2026-07-13T15:29

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

алушта

ялта

энергосистема крыма

электросети

электричество

юбк

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/08/1119659920_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e7d7858ce7adbb3c028b8db3dc649cde.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Алушта и прилегающие села остались без света из-за резко уменьшения подачи энергетических мощностей на муниципалитет. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Ситуация в АлуштеПо ее словам, на данный момент под отключения попали все населенные пункты от поселка Утес до Партенита. Без света села Малореченское и Приветное. Сама Алушта также практически обесточена.Исключение составляют район улицы Партизанской, где расположена больница, Октябрьской, где расположены водоподкачивающие насосы. Также обеспечивается работа троллейбуса №2.Отключение произведено ориентировочно на три часа, но ситуация может меняться, предупредила глава администрации курорта. Также она призвала алуштинцев проявить выдержку.Что со светом в ЯлтеКак сообщили в пресс-службе ялтинской мэрии, на сегодняшний день лимит для Ялты составляет 26 МВт, ориентировочный график – 3/3.Ситуация может меняться в любую минуту как в лучшую, так и в худшую сторону, предупреждают в администрации города. К этому времени Единой дежурной диспетчерской службой отработано свыше пяти тысяч заявок. Основная часть обращений по-прежнему касается электроснабжения."Центры содействия" в Ялте, Алупке и поселках полностью готовы и укомплектованы. При длительном отсутствии электричества они откроются в любой момент и будут работать в рабочее время – с 09:00 до 18:00", – проинформировали в пресс-службе.В понедельник днем энергоснабжение также ограничено в Белогорске и нескольких сельских поселениях Белогорского района Крыма. Ограничения энергоподачи также сохраняются в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатываютВ Крыму приостановлено движение троллейбуса от Симферополя до АлуштыИз-за обесточенных насосных станций в Крыму несколько районов остались без воды

алушта

ялта

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, алушта, ялта, энергосистема крыма, электросети, электричество, юбк