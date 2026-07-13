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Мегаватты резко снизились: Южный Берег Крыма обесточен
Мегаватты резко снизились: Южный Берег Крыма обесточен - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Мегаватты резко снизились: Южный Берег Крыма обесточен
Алушта и прилегающие села остались без света из-за резко уменьшения подачи энергетических мощностей на муниципалитет. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T15:29
2026-07-13T15:29
2026-07-13T15:29
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Алушта и прилегающие села остались без света из-за резко уменьшения подачи энергетических мощностей на муниципалитет. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.Ситуация в АлуштеПо ее словам, на данный момент под отключения попали все населенные пункты от поселка Утес до Партенита. Без света села Малореченское и Приветное. Сама Алушта также практически обесточена.Исключение составляют район улицы Партизанской, где расположена больница, Октябрьской, где расположены водоподкачивающие насосы. Также обеспечивается работа троллейбуса №2.Отключение произведено ориентировочно на три часа, но ситуация может меняться, предупредила глава администрации курорта. Также она призвала алуштинцев проявить выдержку.Что со светом в ЯлтеКак сообщили в пресс-службе ялтинской мэрии, на сегодняшний день лимит для Ялты составляет 26 МВт, ориентировочный график – 3/3.Ситуация может меняться в любую минуту как в лучшую, так и в худшую сторону, предупреждают в администрации города. К этому времени Единой дежурной диспетчерской службой отработано свыше пяти тысяч заявок. Основная часть обращений по-прежнему касается электроснабжения."Центры содействия" в Ялте, Алупке и поселках полностью готовы и укомплектованы. При длительном отсутствии электричества они откроются в любой момент и будут работать в рабочее время – с 09:00 до 18:00", – проинформировали в пресс-службе.В понедельник днем энергоснабжение также ограничено в Белогорске и нескольких сельских поселениях Белогорского района Крыма. Ограничения энергоподачи также сохраняются в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатываютВ Крыму приостановлено движение троллейбуса от Симферополя до АлуштыИз-за обесточенных насосных станций в Крыму несколько районов остались без воды
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, алушта, ялта, энергосистема крыма, электросети, электричество, юбк
Мегаватты резко снизились: Южный Берег Крыма обесточен
Алушта и прилегающие села остались без света из-за резко уменьшения энергоподачи – мэр
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Алушта и прилегающие села остались без света из-за резко уменьшения подачи энергетических мощностей на муниципалитет. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
Ситуация в Алуште
"Сегодня после обеда резко уменьшилась подача электроэнергии на территорию всего муниципалитета. Мегаватты у нас резко снизились. Поэтому вынуждены начинать веерные отключения нашего региона", – проинформировала Огнева в своем канале в МАКС.
По ее словам, на данный момент под отключения попали все населенные пункты от поселка Утес до Партенита. Без света села Малореченское и Приветное. Сама Алушта также практически обесточена.
"Ксожалению, вынуждены город отключить одновременно практически весь", – констатировала мэр.
Исключение составляют район улицы Партизанской, где расположена больница, Октябрьской, где расположены водоподкачивающие насосы. Также обеспечивается работа троллейбуса №2.
Отключение произведено ориентировочно на три часа, но ситуация может меняться, предупредила глава администрации курорта. Также она призвала алуштинцев проявить выдержку.
Что со светом в Ялте
Как сообщили в пресс-службе ялтинской мэрии, на сегодняшний день лимит для Ялты составляет 26 МВт, ориентировочный график – 3/3.
Ситуация может меняться в любую минуту как в лучшую, так и в худшую сторону, предупреждают в администрации города. К этому времени Единой дежурной диспетчерской службой отработано свыше пяти тысяч заявок. Основная часть обращений по-прежнему касается электроснабжения.
"Центры содействия" в Ялте, Алупке и поселках полностью готовы и укомплектованы. При длительном отсутствии электричества они откроются в любой момент и будут работать в рабочее время – с 09:00 до 18:00", – проинформировали в пресс-службе.
В понедельник днем энергоснабжение также ограничено в Белогорске
и нескольких сельских поселениях Белогорского района Крыма. Ограничения энергоподачи также сохраняются в Севастополе.
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