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Массированная атака на Москву: более 350 БПЛА летели на столицу - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Массированная атака на Москву: более 350 БПЛА летели на столицу
Массированная атака на Москву: более 350 БПЛА летели на столицу - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Массированная атака на Москву: более 350 БПЛА летели на столицу
Более 350 украинских беспилотников летели в сторону Московского региона с вечера воскресенья, большая часть была уничтожена на дальних подступах. Об этом... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T07:49
2026-07-13T07:49
москва
московская область
сергей собянин
пво
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Более 350 украинских беспилотников летели в сторону Московского региона с вечера воскресенья, большая часть была уничтожена на дальних подступах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 вражеский дрон. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения.Накануне в воскресенье Собянин сообщил, что ПВО в течение суток уничтожила около 300 БПЛА, летевших в сторону региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, московская область, сергей собянин, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), новости
Массированная атака на Москву: более 350 БПЛА летели на столицу

Более 350 украинских БПЛА пытались атаковать Москву с ночи воскресенья – Собянин

07:49 13.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Более 350 украинских беспилотников летели в сторону Московского региона с вечера воскресенья, большая часть была уничтожена на дальних подступах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"С 20.30 в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве", - написал Собянин в МАКС.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 вражеский дрон. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения.
Накануне в воскресенье Собянин сообщил, что ПВО в течение суток уничтожила около 300 БПЛА, летевших в сторону региона.
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