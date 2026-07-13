https://crimea.ria.ru/20260713/massirovannaya-ataka-na-moskvu-bolee-350-bpla-leteli-na-stolitsu-1157580983.html

Массированная атака на Москву: более 350 БПЛА летели на столицу

Массированная атака на Москву: более 350 БПЛА летели на столицу - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Массированная атака на Москву: более 350 БПЛА летели на столицу

Более 350 украинских беспилотников летели в сторону Московского региона с вечера воскресенья, большая часть была уничтожена на дальних подступах. Об этом... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T07:49

2026-07-13T07:49

2026-07-13T07:49

москва

московская область

сергей собянин

пво

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Более 350 украинских беспилотников летели в сторону Московского региона с вечера воскресенья, большая часть была уничтожена на дальних подступах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ночью силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 81 вражеский дрон. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения.Накануне в воскресенье Собянин сообщил, что ПВО в течение суток уничтожила около 300 БПЛА, летевших в сторону региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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москва

московская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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