Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост снова закрыт - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260713/krymskiy-most-snova-zakryt-1157577357.html
Крымский мост снова закрыт
Крымский мост снова закрыт - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Крымский мост снова закрыт
Движение по Крымскому мосту снова перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T10:53
2026-07-13T10:55
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353113_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_3bd5d00d9d1d198ba9ac0aa1b8a09199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту снова перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили спустя 11 часов - в 9 утра в понедельник. По состоянию на 10 утра в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стояли 1000 транспортных средств, со стороны Керчи - 900 авто. Время ожидания составляло около трех часов.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155353113_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_a95eeb2a8b3873c904e50682af68a1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, новости крыма, срочные новости крыма
Крымский мост снова закрыт

Крымский мост перекрыт

10:53 13.07.2026 (обновлено: 10:55 13.07.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту снова перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили спустя 11 часов - в 9 утра в понедельник. По состоянию на 10 утра в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стояли 1000 транспортных средств, со стороны Керчи - 900 авто. Время ожидания составляло около трех часов.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспортНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины"
12:30В Севастополе утонул пожилой мужчина
12:24Крымский мост сейчас - ситуация после повторного закрытия движения
12:20В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет
12:11В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
12:01Двое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
11:51Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатывают
11:40Пробки на Крымском мосту: на автоподходах со стороны Керчи раздают питьевую воду
11:28Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 года
11:22Крымский мост открыт
11:11Часть Севастополя остается без света
11:02Как обесточенный Джанкой снабжается водой
10:53Крымский мост снова закрыт
10:51Дроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронте
10:42В городе Саки действует режим ограничения электроснабжения
10:34В части Джанкоя планируют дать свет в течение дня
10:25В аэропорту Внуково эвакуировали людей из-за задымления в здании
10:18Пожилую женщину ищут под завалами в подмосковной Истре после атаки БПЛА
10:09Удар по Одессе - какие объекты поражены
10:02Где в Крыму можно купить бензин и ДТ
Лента новостейМолния