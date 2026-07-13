https://crimea.ria.ru/20260713/krymskiy-most-seychas-v-ocheredi-bolee-1600-avto-1157583568.html

Крымский мост сейчас: в очереди более 1600 авто

Крымский мост сейчас: в очереди более 1600 авто - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Крымский мост сейчас: в очереди более 1600 авто

На Крымском мосту в очереди стоят 1650 автомобилей, проезда с каждой из сторон ждать более двух часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T09:35

2026-07-13T09:35

2026-07-13T09:37

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_951fe405c2239c1e9be3c6ee90017dd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди стоят 1650 автомобилей, проезда с каждой из сторон ждать более двух часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили спустя 11 часов.Транспортный переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань