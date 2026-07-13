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Крымский мост сейчас: в очереди более 1600 авто - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Крымский мост сейчас: в очереди более 1600 авто
Крымский мост сейчас: в очереди более 1600 авто - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Крымский мост сейчас: в очереди более 1600 авто
На Крымском мосту в очереди стоят 1650 автомобилей, проезда с каждой из сторон ждать более двух часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T09:35
2026-07-13T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди стоят 1650 автомобилей, проезда с каждой из сторон ждать более двух часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили спустя 11 часов.Транспортный переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: в очереди более 1600 авто

На Крымском мосту в очереди стоят 1650 автомобилей

09:35 13.07.2026 (обновлено: 09:37 13.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди стоят 1650 автомобилей, проезда с каждой из сторон ждать более двух часов. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили спустя 11 часов.
"По состоянию на 09:30 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 800 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 850 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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