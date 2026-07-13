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Крымский мост сейчас - ситуация после повторного закрытия движения
Крымский мост сейчас - ситуация после повторного закрытия движения - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Крымский мост сейчас - ситуация после повторного закрытия движения
Крымский мост сейчас открыт для проезда, при этом с обеих сторон мостового перехода скопились очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T12:24
2026-07-13T12:24
2026-07-13T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт для проезда, при этом с обеих сторон мостового перехода скопились очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили спустя 11 часов. В 10.50 мост снова перекрыли, ограничения продлились около 25 минут. После длительной остановки движения на подъездах к транспортному переходу образовались заторы из 1650 автомобилей, проезда с каждой из сторон ждать более двух часов.По состоянию на 12.00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 700 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов. Со стороны Керчи стоят 400 машин, ждать приходится более часа.На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи организована раздача питьевой воды. Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движенияВласти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас - ситуация после повторного закрытия движения
Крымский мост сейчас - в очередях стоят 110 машин