Крымский мост открыли спустя 11 часов
Крымский мост открыт для движения транспорта спустя 11 часов
09:06 13.07.2026 (обновлено: 09:09 13.07.2026)
© РИА Новости КрымКрымский мост открыт
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после 11-часового перекрытия. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении, опубликованном в канале на платформе МАКС.
На фоне беспилотной опасности вечером в воскресенье движение по Крымскому мосту закрыли в 22 часав в воскресенье.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.