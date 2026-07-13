https://crimea.ria.ru/20260713/krym-popal-v-spisok-opasnykh-regionov-po-kleschevomu-entsefalitu-1157580797.html

Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту

Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту

Крым и Севастополь находятся в перечне российских регионов с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом. Об этом заявил доктор медицинских наук,... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T09:18

2026-07-13T09:18

2026-07-13T09:18

клещи

энцефалит

крым

севастополь

россия

здоровье

безопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138490292_0:182:3317:2048_1920x0_80_0_0_84ba700c0972d7d71266733101e9db8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь находятся в перечне российских регионов с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов, передает РИА Новости.По его словам, к таким регионам также относятся Костромская, Ярославская, Тверская, Ивановская, Московская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская, Архангельская области и Карелия.Кроме того, в зоне риска большая часть Поволжья, Свердловская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край и Алтай.Шахмарданов также уточнил, что на Дальнем Востоке риск заражения клещевым энцефалитом существует практически повсеместно, включая Амурскую, Сахалинскую области, Бурятию, Якутию, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края и Еврейскую автономную область.В конце июня Роспотребнадзор сообщал, что с начала года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 5634 человека, относящиеся к группе риска.С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью.По состоянию на 2 июня было зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили завозной случай крайне опасного заболеванияКлещи чаще атакуют именно больных животныхВ Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещи, энцефалит, крым, севастополь, россия, здоровье, безопасность