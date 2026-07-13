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Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту
Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту
Крым и Севастополь находятся в перечне российских регионов с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом. Об этом заявил доктор медицинских наук,... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T09:18
2026-07-13T09:18
клещи
энцефалит
крым
севастополь
россия
здоровье
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь находятся в перечне российских регионов с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов, передает РИА Новости.По его словам, к таким регионам также относятся Костромская, Ярославская, Тверская, Ивановская, Московская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская, Архангельская области и Карелия.Кроме того, в зоне риска большая часть Поволжья, Свердловская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край и Алтай.Шахмарданов также уточнил, что на Дальнем Востоке риск заражения клещевым энцефалитом существует практически повсеместно, включая Амурскую, Сахалинскую области, Бурятию, Якутию, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края и Еврейскую автономную область.В конце июня Роспотребнадзор сообщал, что с начала года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 5634 человека, относящиеся к группе риска.С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью.По состоянию на 2 июня было зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили завозной случай крайне опасного заболеванияКлещи чаще атакуют именно больных животныхВ Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров
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клещи, энцефалит, крым, севастополь, россия, здоровье, безопасность
Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту

Крым попал в список регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

09:18 13.07.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЛаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций
Лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь находятся в перечне российских регионов с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов, передает РИА Новости.
По его словам, к таким регионам также относятся Костромская, Ярославская, Тверская, Ивановская, Московская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская, Архангельская области и Карелия.
Кроме того, в зоне риска большая часть Поволжья, Свердловская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край и Алтай.
Шахмарданов также уточнил, что на Дальнем Востоке риск заражения клещевым энцефалитом существует практически повсеместно, включая Амурскую, Сахалинскую области, Бурятию, Якутию, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края и Еврейскую автономную область.
В конце июня Роспотребнадзор сообщал, что с начала года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 5634 человека, относящиеся к группе риска.
С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью.
По состоянию на 2 июня было зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
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клещиЭнцефалитКрымСевастопольРоссияЗдоровьеБезопасность
 
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