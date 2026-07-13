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Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в понедельник
Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами продут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T00:01
2026-07-13T00:01
2026-07-13T00:01
погода в крыму
крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами продут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут +18...+20 ночью, а днем поднимутся до +27...+29.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник до +29 и местами пройдут кратковременные дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами продут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +22, днем +25…+29 градусов, в горах +19…+24", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут +18...+20 ночью, а днем поднимутся до +27...+29.
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