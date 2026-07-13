https://crimea.ria.ru/20260713/kratkovremennye-dozhdi-s-grozami-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1157556789.html

Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в понедельник

Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Кратковременные дожди с грозами и туман: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами продут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T00:01

2026-07-13T00:01

2026-07-13T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами продут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут +18...+20 ночью, а днем поднимутся до +27...+29.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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