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"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль
"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль - РИА Новости Крым, 13.07.2026
"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль
"Коалиция желающих" тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T13:44
2026-07-13T13:44
2026-07-13T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. "Коалиция желающих" тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что Москва будет очень внимательно следить за происходящим на саммите, поскольку в нем участвуют страны, которые совершают враждебные действия против России.Представители так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже 13 июля. На саммите будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины. Предполагается, что в мероприятии примут участие не менее 25 глав государств и правительств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена - ПутинБезопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена - ПутинТрамп поиздевался над Зеленским на встрече в Анкаре – эксперт
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россия, дмитрий песков, кремль, в мире, новости, европа
"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль
"Коалиция желающих" заблуждается о возможности нанести поражение России – Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. "Коалиция желающих" тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это коалиция подстрекателей войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране", - сказал представитель Кремля в контексте предстоящей встречи "коалиции желающих".
Он отметил, что Москва будет очень внимательно следить за происходящим на саммите, поскольку в нем участвуют страны, которые совершают враждебные действия против России.
Представители так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже 13 июля. На саммите будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины. Предполагается, что в мероприятии примут участие не менее 25 глав государств и правительств.
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