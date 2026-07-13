https://crimea.ria.ru/20260713/koalitsiya-zhelayuschikh-teshit-sebya-zabluzhdeniem-po-povodu-rossii--kreml-1157591366.html

"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль

"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль - РИА Новости Крым, 13.07.2026

"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль

"Коалиция желающих" тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T13:44

2026-07-13T13:44

2026-07-13T13:44

россия

дмитрий песков

кремль

в мире

новости

европа

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828917_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e9dcba67be1580ed10b5737736bbc4e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. "Коалиция желающих" тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что Москва будет очень внимательно следить за происходящим на саммите, поскольку в нем участвуют страны, которые совершают враждебные действия против России.Представители так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже 13 июля. На саммите будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины. Предполагается, что в мероприятии примут участие не менее 25 глав государств и правительств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена - ПутинБезопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена - ПутинТрамп поиздевался над Зеленским на встрече в Анкаре – эксперт

россия

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, кремль, в мире, новости, европа