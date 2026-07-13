Рейтинг@Mail.ru
"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/koalitsiya-zhelayuschikh-teshit-sebya-zabluzhdeniem-po-povodu-rossii--kreml-1157591366.html
"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль
"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль - РИА Новости Крым, 13.07.2026
"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль
"Коалиция желающих" тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T13:44
2026-07-13T13:44
россия
дмитрий песков
кремль
в мире
новости
европа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828917_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e9dcba67be1580ed10b5737736bbc4e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. "Коалиция желающих" тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что Москва будет очень внимательно следить за происходящим на саммите, поскольку в нем участвуют страны, которые совершают враждебные действия против России.Представители так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже 13 июля. На саммите будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины. Предполагается, что в мероприятии примут участие не менее 25 глав государств и правительств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена - ПутинБезопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена - ПутинТрамп поиздевался над Зеленским на встрече в Анкаре – эксперт
россия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828917_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_3768baf52297f85e4c9fc6edf1b5c2cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, кремль, в мире, новости, европа
"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль

"Коалиция желающих" заблуждается о возможности нанести поражение России – Кремль

13:44 13.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. "Коалиция желающих" тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это коалиция подстрекателей войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране", - сказал представитель Кремля в контексте предстоящей встречи "коалиции желающих".
Он отметил, что Москва будет очень внимательно следить за происходящим на саммите, поскольку в нем участвуют страны, которые совершают враждебные действия против России.
Представители так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже 13 июля. На саммите будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины. Предполагается, что в мероприятии примут участие не менее 25 глав государств и правительств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена - Путин
Безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена - Путин
Трамп поиздевался над Зеленским на встрече в Анкаре – эксперт
 
РоссияДмитрий ПесковКремльВ миреНовостиЕвропа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова
14:37Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи
14:26Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине
14:14В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
14:01Призывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ
13:55Дело по избиению подростка в Крыму завели повторно
13:44"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль
13:33Евросоюз ввел санкции против VK и разработчика платформы МАКС
13:27Севастополь ищет механизм субсидирования для снижения цен на топливо
13:20Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки
13:08Британия расширила санкции против России
12:57В Черном море разбили украинский БЭК
12:4613 счастливых крымских мгновений Михаила Пуговкина
12:41Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины"
12:30В Севастополе утонул пожилой мужчина
12:24Крымский мост сейчас - ситуация после повторного закрытия движения
12:20В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет
12:11В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
12:01Двое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
11:51Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатывают
Лента новостейМолния