https://crimea.ria.ru/20260713/kiev-poluchit-litsenziyu-na-proizvodstvo-raket-scalp---makron-1157607601.html

Киев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон

Киев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Киев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон

Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракет SCALP. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T21:59

2026-07-13T21:59

2026-07-13T21:59

эммануэль макрон

новости

поставки западного оружия украине

западная помощь украине

новости сво

в мире

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0b/1129989706_0:30:3087:1766_1920x0_80_0_0_7261039358cdc0b33ed489170dfc637a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,13 июл - РИА Новости Крым. Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракет SCALP. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих", пишет РИА Новости.По его словам, договоренности "коалиции желающих" также включают конфиденциальные пункты.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита от ракет: Европа создала новую коалицию с Украиной"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль"Украина обречена" – эксперт предсказал причину близкого поражения Киева

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, новости, поставки западного оружия украине, западная помощь украине, новости сво, в мире, украина