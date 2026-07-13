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Киев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон
Киев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Киев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон
Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракет SCALP. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T21:59
2026-07-13T21:59
2026-07-13T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 июл - РИА Новости Крым. Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракет SCALP. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих", пишет РИА Новости.По его словам, договоренности "коалиции желающих" также включают конфиденциальные пункты.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита от ракет: Европа создала новую коалицию с Украиной"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль"Украина обречена" – эксперт предсказал причину близкого поражения Киева
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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эммануэль макрон, новости, поставки западного оружия украине, западная помощь украине, новости сво, в мире, украина
Киев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон
Макрон: Киев получит лицензию на производство ракет SCALP на своей территории
СИМФЕРОПОЛЬ,13 июл - РИА Новости Крым. Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракет SCALP. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих", пишет РИА Новости.
"Передаются радиолокационные системы, дополнительные ракеты, и мы согласовали лицензирование новых видов мощностей: (авиабомб – ред.) AASM, (зенитных ракет – ред.) ASTER 30, SCALP. Это позволит гораздо быстрее производить эти мощности совместно с нашими украинскими партнерами на территории Украины", - сказал он.
По его словам, договоренности "коалиции желающих" также включают конфиденциальные пункты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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