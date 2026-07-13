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Кастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство
Кастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Кастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство
Смена правительства в Киеве может быть вызвана тем, что США ведут подбор кандидатур на должность нового президента Украины через пост премьера. Такое мнение... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T19:51
2026-07-13T19:51
2026-07-13T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Смена правительства в Киеве может быть вызвана тем, что США ведут подбор кандидатур на должность нового президента Украины через пост премьера. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.Ранее Владимир Зеленский после возвращения с саммита НАТО в Анкаре отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом".По мнению Азарова, идея отставки правительства Свириденко принадлежит не Зеленскому, а Белому дому. По словам экс-премьера, несколько недель назад США провели социологический опрос на тему, кто мог бы сменить Зеленского и какие настроения преобладают в обществе.Согласно результатам, 87% украинцев требуют заключения мира. При этом никто из трех возможных претендентов на пост президента – ни Зеленский, ни глава его офиса Кирилл Буданов*, ни экс-главком ВСУ Валерий Залужный – не набрал больше 12% голосов.* внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп поиздевался над Зеленским на встрече в Анкаре – эксперт Украинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против Зеленского Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа
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украина, в мире, политика, николай азаров, сша, новости, мнения, владимир зеленский
Кастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство
США подбирают кандидатуру на пост нового президента Украины – Азаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Смена правительства в Киеве может быть вызвана тем, что США ведут подбор кандидатур на должность нового президента Украины через пост премьера. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
Ранее Владимир Зеленский после возвращения с саммита НАТО в Анкаре отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом".
По мнению Азарова, идея отставки правительства Свириденко принадлежит не Зеленскому, а Белому дому. По словам экс-премьера, несколько недель назад США провели социологический опрос на тему, кто мог бы сменить Зеленского и какие настроения преобладают в обществе.
Согласно результатам, 87% украинцев требуют заключения мира. При этом никто из трех возможных претендентов на пост президента – ни Зеленский, ни глава его офиса Кирилл Буданов*, ни экс-главком ВСУ Валерий Залужный – не набрал больше 12% голосов.
"Что это сказало США? Что они не пользуются популярностью, не видят в них будущих руководителей Украины. А как легче всего подбирать новые кандидатуры на президентский пост? Через промежуточную ступень – должность премьера", - предположил Азаров в своем Telegram-канале.
* внесен в России в перечень экстремистов и террористов
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