https://crimea.ria.ru/20260713/kakaya-pogoda-budet-v-krymu-v-avguste--prognoz-ot-fobos-1157533517.html
Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОС
Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОС
В августе в Крыму, по предварительным прогнозам, температурный фон не превысит климатическую норму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T18:09
2026-07-13T18:09
2026-07-13T18:09
евгений тишковец
погода в крыму
крым
центр погоды "фобос"
новости крыма
крымская погода
погода
прогноз
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110082/31/1100823139_0:192:3134:1956_1920x0_80_0_0_cd5bdada50947786492bd71b0407d39e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В августе в Крыму, по предварительным прогнозам, температурный фон не превысит климатическую норму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По мнению специалиста, засухи и сильного зноя опасаться не стоит."Может быть, какие-то скачки будут, но, по крайней мере, никакого экстрима, никаких супер холодных периодов или, наоборот, знойных, засушливых я впереди не вижу. Это и хорошо, потому что такие рывки вперед-назад, вверх-вниз, как правило, всегда приводят к очень опасным явлениям погоды, а когда температура лежит в нормальных параметрах, то здесь меньше приходится ожидать от небесной канцелярии неприятных сюрпризов. Так что нормальное лето юга нашей страны", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260712/sirenevoe-more-v-krymu-sezon-tsveteniya-lavandy--fotolenta-1157573544.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110082/31/1100823139_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f03414dc4503e75be70238f1b46118da.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, погода в крыму, крым, центр погоды "фобос", новости крыма, крымская погода, погода, прогноз