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Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОС
Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОС
В августе в Крыму, по предварительным прогнозам, температурный фон не превысит климатическую норму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T18:09
2026-07-13T18:09
евгений тишковец
погода в крыму
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центр погоды "фобос"
новости крыма
крымская погода
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В августе в Крыму, по предварительным прогнозам, температурный фон не превысит климатическую норму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По мнению специалиста, засухи и сильного зноя опасаться не стоит."Может быть, какие-то скачки будут, но, по крайней мере, никакого экстрима, никаких супер холодных периодов или, наоборот, знойных, засушливых я впереди не вижу. Это и хорошо, потому что такие рывки вперед-назад, вверх-вниз, как правило, всегда приводят к очень опасным явлениям погоды, а когда температура лежит в нормальных параметрах, то здесь меньше приходится ожидать от небесной канцелярии неприятных сюрпризов. Так что нормальное лето юга нашей страны", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОС

Прогноз погоды на август в Крыму от ФОБОС

18:09 13.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В августе в Крыму, по предварительным прогнозам, температурный фон не превысит климатическую норму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Оценивая август, скажу, что в средней полосе, в центральной России, самое теплое время года считается конец июля, а на юге, за счет инертности, самый теплый месяц приходится на август. Я вижу по температурному режиму, что в августе небольшое превышение над нормой будет, буквально на 0,5 градуса и с очень незначительным дефицитом осадков – 10%", – прогнозирует метеоролог.
По мнению специалиста, засухи и сильного зноя опасаться не стоит.
"Может быть, какие-то скачки будут, но, по крайней мере, никакого экстрима, никаких супер холодных периодов или, наоборот, знойных, засушливых я впереди не вижу. Это и хорошо, потому что такие рывки вперед-назад, вверх-вниз, как правило, всегда приводят к очень опасным явлениям погоды, а когда температура лежит в нормальных параметрах, то здесь меньше приходится ожидать от небесной канцелярии неприятных сюрпризов. Так что нормальное лето юга нашей страны", – подытожил эксперт.
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