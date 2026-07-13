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Как обесточенный Джанкой снабжается водой - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Как обесточенный Джанкой снабжается водой
Как обесточенный Джанкой снабжается водой - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Как обесточенный Джанкой снабжается водой
В течение семи дней не получавший электроэнергию Джанкой обеспечен центральным водоснабжением и получает воду по графику. Об этом в ходе прямого эфира на своей... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T11:02
2026-07-13T11:02
джанкой
игорь ивин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В течение семи дней не получавший электроэнергию Джанкой обеспечен центральным водоснабжением и получает воду по графику. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице ВКонтакте заявил глава администрации города Игорь Ивин.При этом он напомнил, что в жестких условиях без света также находятся Армянск, Красноперекопск, Красноперекопский и Джанкойский районы, которые пока "не могут похвастаться подачей воды".Также Ивин прокомментировал работу торговых сетей и аптек. Список действующих магазинов публикуется на официальных страницах органов власти, напомнил он.Также, по его словам, возможность снятия наличных средств обеспечивают сетевые магазины Джанкоя.В ходе прямого эфира мэр попросил малоимущих, многодетных, инвалидов, испытывающих трудности, обратиться в депутатский городской корпус или к администрации, "чтобы ни один человек, ни один горожанин не остался у без внимания и заботы".Ранее Ивин заявил, что с сегодняшнего дня электроэнергия будет подаваться в некоторые районы города. В течение нескольких дней будут запитаны и следующие микрорайоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВыплаты пострадавшим от ЧС: в Крыму запустили горячие линии
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Как обесточенный Джанкой снабжается водой

Обесточенный Джанкой получает воду по графику утром и вечером

11:02 13.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В течение семи дней не получавший электроэнергию Джанкой обеспечен центральным водоснабжением и получает воду по графику. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице ВКонтакте заявил глава администрации города Игорь Ивин.
"Благодаря сотрудникам филиала "Вода Крыма" город Джанкой один из первых вошел в действующий график, когда с 6:00 утра до 9:00, а впоследствии с 18 до 21 весь город получал воду. В момент, когда получилась такая техническая возможность, мы перешли даже некоторые дни на подачу 24 часа в сутки", - сказал глава города.
При этом он напомнил, что в жестких условиях без света также находятся Армянск, Красноперекопск, Красноперекопский и Джанкойский районы, которые пока "не могут похвастаться подачей воды".
Также Ивин прокомментировал работу торговых сетей и аптек. Список действующих магазинов публикуется на официальных страницах органов власти, напомнил он.
"Прекрасно понимаем, что в условиях отсутствия электроэнергии не всегда есть возможность рассчитаться электронными картами. Отсюда под контролем получения наличных в трех банковских точках города: ул. Крымская, 55 - с 9:00 до 18:00, ул. Октябрьская, 63, - с 8:00 до 17:00 и ул. Ленина, 36, - с 8:30 до 18:00", - перечислил глава администрации.
Также, по его словам, возможность снятия наличных средств обеспечивают сетевые магазины Джанкоя.
В ходе прямого эфира мэр попросил малоимущих, многодетных, инвалидов, испытывающих трудности, обратиться в депутатский городской корпус или к администрации, "чтобы ни один человек, ни один горожанин не остался у без внимания и заботы".
Ранее Ивин заявил, что с сегодняшнего дня электроэнергия будет подаваться в некоторые районы города. В течение нескольких дней будут запитаны и следующие микрорайоны.
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