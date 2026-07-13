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Как будут ходить поезда в Крым до 20 июля
Как будут ходить поезда в Крым до 20 июля - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Как будут ходить поезда в Крым до 20 июля
будет продлен до 20 июля. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T16:50
2026-07-13T16:50
2026-07-13T16:50
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
крым
логистика
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Сокращенный вариант маршрутов крымских поездов "Таврия" будет продлен до 20 июля. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".В компании уточнили, что перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму по-прежнему осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и оплате талонов на автобус можно уточнить на сайте компании-перевозчика.Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в "Гранд Сервис Экспресс".Ранее сообщалось, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь поездов "Таврия" опаздывают в пути из-за перекрытия Крымского мостаДва поезда из Крыма задерживаются в пути до 10 часовИзменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", крым, логистика, железная дорога
Как будут ходить поезда в Крым до 20 июля
Крымские поезда "Таврия" до 20 июля будут следовать от/до станции Керчь-Южная Новый парк