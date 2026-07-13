https://crimea.ria.ru/20260713/kak-budut-khodit-poezda-v-krym-do-20-iyulya-1157601833.html

Как будут ходить поезда в Крым до 20 июля

Как будут ходить поезда в Крым до 20 июля - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Как будут ходить поезда в Крым до 20 июля

будет продлен до 20 июля. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T16:50

2026-07-13T16:50

2026-07-13T16:50

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

крым

логистика

железная дорога

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148592071_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_04ef8bf464d7c51d49794946d395d5b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Сокращенный вариант маршрутов крымских поездов "Таврия" будет продлен до 20 июля. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".В компании уточнили, что перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму по-прежнему осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и оплате талонов на автобус можно уточнить на сайте компании-перевозчика.Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в "Гранд Сервис Экспресс".Ранее сообщалось, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь поездов "Таврия" опаздывают в пути из-за перекрытия Крымского мостаДва поезда из Крыма задерживаются в пути до 10 часовИзменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", крым, логистика, железная дорога