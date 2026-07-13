https://crimea.ria.ru/20260713/iran-v-otvet-na-ataki-ssha-zapustil-rakety-po-amerikanskim-bazam-1157578643.html

Иран в ответ на атаки США запустил ракеты по американским базам

Иран в ответ на атаки США запустил ракеты по американским базам - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Иран в ответ на атаки США запустил ракеты по американским базам

Военные США нанесли новые удары по Ирану, в ответ иранская сторона запустила ракеты по американским базам в Иордании и Бахрейне. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T06:29

2026-07-13T06:29

2026-07-13T06:29

обострение между израилем и ираном

иран

сша

в мире

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153654123_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5560885e5cefc5466ddf5f872e096ea9.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Военные США нанесли новые удары по Ирану, в ответ иранская сторона запустила ракеты по американским базам в Иордании и Бахрейне. Об этом пишет РИА Новости.В ночь на воскресенье исламская республика объявила о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в регион. После этого силы КСИР обстреляли два торговых судна, нарушивших правила прохода через морской коридор. В ответ американские Вооруженные силы начали атаковать объекты на территории ИРИ.Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп.По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и Джаск на юге страны, в городах Ахваз и Махшахр на юго-западе, в Хондабе на западе, а также на острове Кешм, в провинциях Бушер, Систан и Белуджистан.В Хузестане в результате ударов погиб один человек, еще несколько ранены.В ответ на атаки вооруженных сил США иранские силы в понедельник начали наносить удары по американским базам в Иордании и Бахрейне, сообщает телеканал Press TV.По его данным, Иран запустил ракеты по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, которая используется ВВС США, и по объектам на базе американского пятого оперативного флота в Бахрейне.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Он добавил, что может позволить своим переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но не видит в этом смысла.В ночь на 8 июля вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США.Обмен ударами продолжился и 9 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иран

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение между израилем и ираном, иран, сша, в мире, новости