Групповой удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одесской области
ВС РФ нанесли групповой удар по портовой инфраструктуре в Одесской области
07:59 13.07.2026 (обновлено: 08:03 13.07.2026)
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Армия России нанесла групповые удары по портам в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в результате групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской области, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.
11 июля расчеты российских беспилотников "Герань" ударили по складам с горюче-смазочными материалами, используемыми для снабжения подразделений ВСУ.
До этого в ходе ночных групповых ударов по объектам ВПК на Украине в Киеве поражены предприятие "Аэродрон", которое специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери". Также удар был нанесен по предприятию ЧАО "Фанплит", на котором собирают и хранят дроны "Файер Пойнт-2" с дальностью полета до 200 километров, а также комплектующие. Завод замаскировали под производство фанеры и мебели.
В Одесской области поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил".
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