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Групповой удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одесской области - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Групповой удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одесской области
Групповой удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одесской области - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Групповой удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одесской области
Армия России нанесла групповые удары по портам в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T07:59
2026-07-13T08:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Армия России нанесла групповые удары по портам в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины", - говорится в сообщении.В воскресенье Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской области, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины. 11 июля расчеты российских беспилотников "Герань" ударили по складам с горюче-смазочными материалами, используемыми для снабжения подразделений ВСУ. До этого в ходе ночных групповых ударов по объектам ВПК на Украине в Киеве поражены предприятие "Аэродрон", которое специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери". Также удар был нанесен по предприятию ЧАО "Фанплит", на котором собирают и хранят дроны "Файер Пойнт-2" с дальностью полета до 200 километров, а также комплектующие. Завод замаскировали под производство фанеры и мебели.В Одесской области поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в КиевеВ Киеве поражен завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"Групповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве
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РИА Новости Крым
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одесса, новости сво, удары по украине, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Групповой удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одесской области

ВС РФ нанесли групповой удар по портовой инфраструктуре в Одесской области

07:59 13.07.2026 (обновлено: 08:03 13.07.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Армия России нанесла групповые удары по портам в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в результате групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской области, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.
11 июля расчеты российских беспилотников "Герань" ударили по складам с горюче-смазочными материалами, используемыми для снабжения подразделений ВСУ.
До этого в ходе ночных групповых ударов по объектам ВПК на Украине в Киеве поражены предприятие "Аэродрон", которое специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери". Также удар был нанесен по предприятию ЧАО "Фанплит", на котором собирают и хранят дроны "Файер Пойнт-2" с дальностью полета до 200 километров, а также комплектующие. Завод замаскировали под производство фанеры и мебели.
В Одесской области поражены три порта: "Черноморск", "Южный" и "Измаил".
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