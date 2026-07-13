https://crimea.ria.ru/20260713/gde-v-krymu-mozhno-kupit-benzin-i-dt--1157584120.html

Где в Крыму можно купить бензин и ДТ

Где в Крыму можно купить бензин и ДТ - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Где в Крыму можно купить бензин и ДТ

Свободная продажа топлива в Крыму открылась в понедельник, 13 июля, на ряде автозаправочных станций в различных районах и городах полуострова, сообщают власти. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T10:02

2026-07-13T10:02

2026-07-13T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму открылась в понедельник, 13 июля, на ряде автозаправочных станций в различных районах и городах полуострова, сообщают власти.В канале министерства топлива и энергетики республики на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых начиная с 10 утра можно заправиться бензином и ДТ. Так, топливо есть в Ялте, Евпатории, Симферополе, Джанкое, Бахчисарае, Керчи и других населенных пунктах. Так, в Феодосии топливо продают на пяти АЗС "АТАН" с 10:00 по адресам:*пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 – А-95 ультра*г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 – А-95 ультра*г. Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б - ДТ ультра*г. Феодосия, с.Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б – А-95 ультра*г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 – А-95 ультраВ Евпатории свободная реализация АИ-95 Ультра осуществляется на АЗС-35, ул. 2-й Гвардейской Армии, 12.В Алуште с 10:00 запланирована свободная реализация ГСМ на следующих АЗС "АТАН":- ул. Ленина, 114 (95+)- ул. Ленина, 115 (ДТ+)Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Также о реализации топлива в свободной продаже сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин отмечал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямСтоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевВ Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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