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Где в Крыму можно купить бензин и ДТ - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Где в Крыму можно купить бензин и ДТ
Где в Крыму можно купить бензин и ДТ - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Где в Крыму можно купить бензин и ДТ
Свободная продажа топлива в Крыму открылась в понедельник, 13 июля, на ряде автозаправочных станций в различных районах и городах полуострова, сообщают власти. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T10:02
2026-07-13T10:02
крым
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новости крыма
минтопэнерго крыма
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму открылась в понедельник, 13 июля, на ряде автозаправочных станций в различных районах и городах полуострова, сообщают власти.В канале министерства топлива и энергетики республики на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых начиная с 10 утра можно заправиться бензином и ДТ. Так, топливо есть в Ялте, Евпатории, Симферополе, Джанкое, Бахчисарае, Керчи и других населенных пунктах. Так, в Феодосии топливо продают на пяти АЗС "АТАН" с 10:00 по адресам:*пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 – А-95 ультра*г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 – А-95 ультра*г. Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б - ДТ ультра*г. Феодосия, с.Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б – А-95 ультра*г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 – А-95 ультраВ Евпатории свободная реализация АИ-95 Ультра осуществляется на АЗС-35, ул. 2-й Гвардейской Армии, 12.В Алуште с 10:00 запланирована свободная реализация ГСМ на следующих АЗС "АТАН":- ул. Ленина, 114 (95+)- ул. Ленина, 115 (ДТ+)Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Также о реализации топлива в свободной продаже сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин отмечал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямСтоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевВ Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, минтопэнерго крыма, бензин
Где в Крыму можно купить бензин и ДТ

Где в Крыму 13 июля можно купить бензин и ДТ

10:02 13.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму открылась в понедельник, 13 июля, на ряде автозаправочных станций в различных районах и городах полуострова, сообщают власти.
В канале министерства топлива и энергетики республики на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых начиная с 10 утра можно заправиться бензином и ДТ. Так, топливо есть в Ялте, Евпатории, Симферополе, Джанкое, Бахчисарае, Керчи и других населенных пунктах.
Так, в Феодосии топливо продают на пяти АЗС "АТАН" с 10:00 по адресам:
*пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 – А-95 ультра
*г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 – А-95 ультра
*г. Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б - ДТ ультра
*г. Феодосия, с.Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б – А-95 ультра
*г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 – А-95 ультра
В Евпатории свободная реализация АИ-95 Ультра осуществляется на АЗС-35, ул. 2-й Гвардейской Армии, 12.
В Алуште с 10:00 запланирована свободная реализация ГСМ на следующих АЗС "АТАН":
- ул. Ленина, 114 (95+)
- ул. Ленина, 115 (ДТ+)
Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
Также о реализации топлива в свободной продаже сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин отмечал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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