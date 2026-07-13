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Где можно заправиться в Севастополе в понедельник
Где можно заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Где можно заправиться в Севастополе в понедельник
В Севастополе в понедельник, 13 июня, топливо в свободной продаже появится на пяти заправках. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T09:50
2026-07-13T09:50
2026-07-13T09:50
бензин
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топливо
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник, 13 июня, топливо в свободной продаже появится на пяти заправках. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Заправиться можно по адресам:Продолжают действовать ограничения: отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.Ранее губернатор сообщал, что Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевВ Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабженияКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Где можно заправиться в Севастополе в понедельник
В Севастополе в понедельник топливо продают на пяти заправках - Развожаев