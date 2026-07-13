Рейтинг@Mail.ru
Где можно заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/gde-mozhno-zapravitsya-v-sevastopole-v-ponedelnik-1157582808.html
Где можно заправиться в Севастополе в понедельник
Где можно заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Где можно заправиться в Севастополе в понедельник
В Севастополе в понедельник, 13 июня, топливо в свободной продаже появится на пяти заправках. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T09:50
2026-07-13T09:50
бензин
топливо в крыму
топливо
дефицит топлива в крыму
севастополь
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник, 13 июня, топливо в свободной продаже появится на пяти заправках. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Заправиться можно по адресам:Продолжают действовать ограничения: отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.Ранее губернатор сообщал, что Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевВ Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабженияКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_93d79136c3ae6b761cdefecbc6172bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бензин, топливо в крыму, топливо, дефицит топлива в крыму, севастополь, новости севастополя
Где можно заправиться в Севастополе в понедельник

В Севастополе в понедельник топливо продают на пяти заправках - Развожаев

09:50 13.07.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник, 13 июня, топливо в свободной продаже появится на пяти заправках. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"С 10:00 на 5 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал губернатор в с воем канале в МАКС.

Заправиться можно по адресам:
  • АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 68 ул. Горпищенко, 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 84, проспект Столетовский, 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
Продолжают действовать ограничения: отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.
Ранее губернатор сообщал, что Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцев
В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения
Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
 
БензинТопливо в КрымуТопливоДефицит топлива в КрымуСевастопольНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:18Пожилую женщину ищут под завалами в подмосковной Истре после атаки БПЛА
10:09Удар по Одессе - какие объекты поражены
10:02Где в Крыму можно купить бензин и ДТ
09:50Где можно заправиться в Севастополе в понедельник
09:42В Крыму приостановлено движение троллейбуса от Симферополя до Алушты
09:35Крымский мост сейчас: в очереди более 1600 авто
09:33Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет
09:26Семь поездов "Таврия" опаздывают в пути из-за перекрытия Крымского моста
09:21Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
09:18Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту
09:06Крымский мост открыли спустя 11 часов
08:55Беспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБ
08:48342 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
08:45На Кубани после атаки БПЛА горит одно из предприятий
08:36ВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два района
08:27В Крыму выделили 1,2 млрд рублей на жилье детям-сиротам
07:59Групповой удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одесской области
07:49Массированная атака на Москву: более 350 БПЛА летели на столицу
07:33В Севастополе закрыли рейд
07:2739 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУ
Лента новостейМолния