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Где можно заправиться в Севастополе в понедельник

Где можно заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Где можно заправиться в Севастополе в понедельник

В Севастополе в понедельник, 13 июня, топливо в свободной продаже появится на пяти заправках. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T09:50

2026-07-13T09:50

2026-07-13T09:50

бензин

топливо в крыму

топливо

дефицит топлива в крыму

севастополь

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник, 13 июня, топливо в свободной продаже появится на пяти заправках. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Заправиться можно по адресам:Продолжают действовать ограничения: отпуск топлива в канистры по-прежнему запрещен. Заправить можно 20 литров в одну машину.Ранее губернатор сообщал, что Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевВ Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабженияКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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