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Евросоюз ввел санкции против VK и разработчика платформы МАКС - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Евросоюз ввел санкции против VK и разработчика платформы МАКС
Евросоюз ввел санкции против VK и разработчика платформы МАКС - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Евросоюз ввел санкции против VK и разработчика платформы МАКС
Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T13:33
2026-07-13T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы МАКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета ЕС.Под санкции попала и гендиректор "Коммуникационной платформы" (Communication Platform LLC) Елена Багудина, которую Брюссель считает связанной с разработкой МАКС.Санкции введены против еще трех российских компаний - Citadel, VAS Experts и Norsi-Trans и их руководителей.В конце июня американская компания Apple удалила из App Store все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия расширила санкции против РоссииБолгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против РоссииУдаление сервисов из App Store МИД РФ назвали вопиющим актом цензуры
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санкции против россии, санкции, национальный мессенджер max, соцсети, новости, европейский союз (ес)
Евросоюз ввел санкции против VK и разработчика платформы МАКС

Евросоюз ввел санкции против компании VK и юрлица платформы МАКС

13:33 13.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкMax – новая цифровая платформа
Max – новая цифровая платформа - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы МАКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета ЕС.
Под санкции попала и гендиректор "Коммуникационной платформы" (Communication Platform LLC) Елена Багудина, которую Брюссель считает связанной с разработкой МАКС.
Санкции введены против еще трех российских компаний - Citadel, VAS Experts и Norsi-Trans и их руководителей.
В конце июня американская компания Apple удалила из App Store все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
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