https://crimea.ria.ru/20260713/dvoe-pogibli-i-18-chelovek-postradali-v-dtp-v-krymu-1157587994.html

Двое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму

Двое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Двое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму

Два человека погибли и 18 получили травмы в ДТП на крымских дорогах за неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T12:01

2026-07-13T12:01

2026-07-13T12:03

ситуация на дорогах крыма

дтп

происшествия

госавтоинспекция крыма

новости крыма

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли и 18 получили травмы в ДТП на крымских дорогах за неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.С участием пешеходов произошло три ДТП с пятью пострадавшими.Кроме того, сотрудники ГАИ выявили 201 водителя с признаками опьянения, 20 из них были повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.Также за прошедшую неделю в Крыму зафиксировано 23 факта управления автомобилями, мопедами, скутерами и питбайками несовершеннолетними, не имеющими соответствующих прав.!Несовершеннолетние водители и их родители (законные представители) привлечены к административной ответственности. Поскольку проблема повышения безопасности детей-водителей по-прежнему остается крайне актуальной, Госавтоинспекция призывает родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами", - призвали в ГАИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, госавтоинспекция крыма, новости крыма, закон и право