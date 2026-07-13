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Двое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Двое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
Двое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Двое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
Два человека погибли и 18 получили травмы в ДТП на крымских дорогах за неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T12:01
2026-07-13T12:03
ситуация на дорогах крыма
дтп
происшествия
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли и 18 получили травмы в ДТП на крымских дорогах за неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.С участием пешеходов произошло три ДТП с пятью пострадавшими.Кроме того, сотрудники ГАИ выявили 201 водителя с признаками опьянения, 20 из них были повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.Также за прошедшую неделю в Крыму зафиксировано 23 факта управления автомобилями, мопедами, скутерами и питбайками несовершеннолетними, не имеющими соответствующих прав.!Несовершеннолетние водители и их родители (законные представители) привлечены к административной ответственности. Поскольку проблема повышения безопасности детей-водителей по-прежнему остается крайне актуальной, Госавтоинспекция призывает родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами", - призвали в ГАИ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дтп, происшествия, госавтоинспекция крыма, новости крыма, закон и право
Двое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму

В Крыму в дорожных авариях за неделю погибли двое и 18 получили травмы - ГАИ

12:01 13.07.2026 (обновлено: 12:03 13.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль спецслужб
Автомобиль спецслужб - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли и 18 получили травмы в ДТП на крымских дорогах за неделю. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
"В период с 6 по 12 июля 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 14 ДТП, в которых два человека погибли, 18 получили ранения различной степени тяжести, в том числе один ребенок.
С участием пешеходов произошло три ДТП с пятью пострадавшими.
Кроме того, сотрудники ГАИ выявили 201 водителя с признаками опьянения, 20 из них были повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.
Также за прошедшую неделю в Крыму зафиксировано 23 факта управления автомобилями, мопедами, скутерами и питбайками несовершеннолетними, не имеющими соответствующих прав.
!Несовершеннолетние водители и их родители (законные представители) привлечены к административной ответственности. Поскольку проблема повышения безопасности детей-водителей по-прежнему остается крайне актуальной, Госавтоинспекция призывает родителей не допускать детей к управлению транспортными средствами", - призвали в ГАИ.
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Ситуация на дорогах КрымаДТППроисшествияГосавтоинспекция КрымаНовости КрымаЗакон и право
 
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