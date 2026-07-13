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Два поезда из Крыма задерживаются в пути до 10 часов - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Два поезда из Крыма задерживаются в пути до 10 часов
Два поезда из Крыма задерживаются в пути до 10 часов - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Два поезда из Крыма задерживаются в пути до 10 часов
Два поезда "Таврия" задерживаются в пути из Крыма в Москву и Санкт-Петербург из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T15:37
2026-07-13T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" задерживаются в пути из Крыма в Москву и Санкт-Петербург из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Утром в понедельник семь поездов "Таврия" в Крым и из Крыма опаздывали в пути из-за ночного перекрытия Крымского моста. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили спустя 11 часов.При этом по состоянию на 15:00 следуют с опозданием два поезда из Крыма:Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться, подчеркивают в "Гранд Сервис Экспресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет техническойНа железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассыВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек
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Два поезда из Крыма задерживаются в пути до 10 часов

Два поезда из Крыма задерживаются в пути до 10 часов после закрытия Крымского моста

15:37 13.07.2026 (обновлено: 15:54 13.07.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" задерживаются в пути из Крыма в Москву и Санкт-Петербург из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Утром в понедельник семь поездов "Таврия" в Крым и из Крыма опаздывали в пути из-за ночного перекрытия Крымского моста. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили спустя 11 часов.
"Все поезда "Таврия", которые ранее следовали в Крым с опозданием в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту в ночь на 13 июля, прибыли на станции назначения",– информирует перевозчик.
При этом по состоянию на 15:00 следуют с опозданием два поезда из Крыма:
  • № 27/28 Симферополь - Москва (от Керчи)- на 10 часов;
  • № 7/8 Севастополь - Санкт-Петербург (от Керчи) - на 9 часов.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться, подчеркивают в "Гранд Сервис Экспресс".
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