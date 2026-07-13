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Два поезда из Крыма задерживаются в пути до 10 часов

Два поезда из Крыма задерживаются в пути до 10 часов - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Два поезда из Крыма задерживаются в пути до 10 часов

Два поезда "Таврия" задерживаются в пути из Крыма в Москву и Санкт-Петербург из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T15:37

2026-07-13T15:37

2026-07-13T15:54

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поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Два поезда "Таврия" задерживаются в пути из Крыма в Москву и Санкт-Петербург из-за ночного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Утром в понедельник семь поездов "Таврия" в Крым и из Крыма опаздывали в пути из-за ночного перекрытия Крымского моста. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в воскресенье вечером. Его возобновили спустя 11 часов.При этом по состоянию на 15:00 следуют с опозданием два поезда из Крыма:Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Время задержки в пути может измениться, подчеркивают в "Гранд Сервис Экспресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет техническойНа железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассыВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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