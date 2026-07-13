https://crimea.ria.ru/20260713/dva-krupneyshikh-poselka-feodosii-obestocheny-iz-za-ogranicheniy-v-setyakh-1157601555.html
Два крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях
Два крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Два крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях
Феодосийские поселки Приморский и Коктебель обесточены из-за ограничений в системе электроснабжения. Об этом проинформировал в понедельник днем глава... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T16:56
2026-07-13T16:56
2026-07-13T16:56
крым
феодосия
коктебель
отключение электроэнергии в крыму
владимир ким
новости крыма
энергосистема крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/81/1115358180_0:125:2384:1466_1920x0_80_0_0_a33b078f4f19d6b25487baf79f5e6213.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Феодосийские поселки Приморский и Коктебель обесточены из-за ограничений в системе электроснабжения. Об этом проинформировал в понедельник днем глава администрации города Владимир Ким.Кроме того, по словам мэра, без света в течение трех часов останется поселок Коктебель.Алушта и прилегающие села остались без света из-за резко уменьшения подачи энергетических мощностей на муниципалитет, сообщала ранее глава администрации города Галина Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в КрымуВ Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат светЧасть Севастополя остается без света
крым
феодосия
коктебель
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/81/1115358180_132:0:2252:1590_1920x0_80_0_0_45059db32428f17db6b20afba094fd73.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, коктебель, отключение электроэнергии в крыму, владимир ким, новости крыма, энергосистема крыма
Два крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях
Феодосийские поселки Приморский и Коктебель обесточены – власти