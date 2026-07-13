Рейтинг@Mail.ru
Два крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/dva-krupneyshikh-poselka-feodosii-obestocheny-iz-za-ogranicheniy-v-setyakh-1157601555.html
Два крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях
Два крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Два крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях
Феодосийские поселки Приморский и Коктебель обесточены из-за ограничений в системе электроснабжения. Об этом проинформировал в понедельник днем глава... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T16:56
2026-07-13T16:56
крым
феодосия
коктебель
отключение электроэнергии в крыму
владимир ким
новости крыма
энергосистема крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/81/1115358180_0:125:2384:1466_1920x0_80_0_0_a33b078f4f19d6b25487baf79f5e6213.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Феодосийские поселки Приморский и Коктебель обесточены из-за ограничений в системе электроснабжения. Об этом проинформировал в понедельник днем глава администрации города Владимир Ким.Кроме того, по словам мэра, без света в течение трех часов останется поселок Коктебель.Алушта и прилегающие села остались без света из-за резко уменьшения подачи энергетических мощностей на муниципалитет, сообщала ранее глава администрации города Галина Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в КрымуВ Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат светЧасть Севастополя остается без света
крым
феодосия
коктебель
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/81/1115358180_132:0:2252:1590_1920x0_80_0_0_45059db32428f17db6b20afba094fd73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, коктебель, отключение электроэнергии в крыму, владимир ким, новости крыма, энергосистема крыма
Два крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях

Феодосийские поселки Приморский и Коктебель обесточены – власти

16:56 13.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКоктебель. Архивное фото
Коктебель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Феодосийские поселки Приморский и Коктебель обесточены из-за ограничений в системе электроснабжения. Об этом проинформировал в понедельник днем глава администрации города Владимир Ким.

"Ограничение электроснабжения – поселок городского типа Приморский, ориентировочно на 3 часа", – написал Ким в своем канале в МАКС.

Кроме того, по словам мэра, без света в течение трех часов останется поселок Коктебель.
Алушта и прилегающие села остались без света из-за резко уменьшения подачи энергетических мощностей на муниципалитет, сообщала ранее глава администрации города Галина Огнева.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму
В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет
Часть Севастополя остается без света
 
КрымФеодосияКоктебельОтключение электроэнергии в КрымуВладимир КимНовости КрымаЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:51"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерей
18:36Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление
18:20Утверждены экипажи корабля "Союз МС-29"
18:09Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОС
17:53США заблокировали Ормузский пролив для Ирана
17:27Для Крыма создают новую систему снабжения топливом
17:21В Севастополе "строительная фирма" похитила у пенсионеров почти 6 миллионов
17:17Путин рассказал о ситуации с нефтепродуктами в России после атак ВСУ
17:08Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по Украине
16:59Армия России поразила два сухогруза в порту Одесской области
16:56Два крупнейших поселка Феодосии обесточены из-за ограничений в сетях
16:50Как будут ходить поезда в Крым до 20 июля
16:39Путин наградил охранников атакованного общежития в Старобельске
16:33Студенты из Севастополя обучились в Школе управления рисками ВТБ
16:27"Выбивал" долг после ДТП: жителя Джанкоя будут судить за похищение человека
16:16Нас ждет победа: Путин заявил о продвижении российских войск
16:12Крымский мост – обстановка сейчас
16:05В Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарах
15:54Настоящий хаос: эксперт назвал возможные последствия смерти Грэма*
15:47Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму
Лента новостейМолния