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Дроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронте - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Дроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронте
Дроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронте - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Дроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронте
Операторы ударных беспилотников отдельного разведывательного батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили объекты ВСУ на... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T10:51
2026-07-13T10:51
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "днепр"
беспилотник (бпла, дрон)
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников отдельного разведывательного батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили объекты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию вражеских подразделений. Кадры работы БПЛА показали в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, пункты временной дислокации, военная и автомобильная техника, наземные робототехнические комплексы и живая сила противника были обнаружены и поражены в ходе очередного этапа боевой работы.Мониторинг подконтрольных противнику территорий всеми подразделениями группировки войск "Днепр" осуществляется при любой погоде. Воздушная разведка обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых целей. Грамотная организация и постоянное взаимодействие разведывательных подразделений с ударными расчетами позволяет наносить максимальный урон противнику на линии боевого соприкосновения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штурмовые группы ВДВ тренируются в приближенных к боевым условиямМобильные огневые группы для уничтожения дронов оснащают тепловизорамиГрупповой удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одесской области
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министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "днепр", беспилотник (бпла, дрон), видео, видео
Дроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронте

Операторы ударных БПЛА группы "Днепр" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

10:51 13.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников отдельного разведывательного батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили объекты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию вражеских подразделений. Кадры работы БПЛА показали в понедельник в Минобороны России.
По данным ведомства, пункты временной дислокации, военная и автомобильная техника, наземные робототехнические комплексы и живая сила противника были обнаружены и поражены в ходе очередного этапа боевой работы.
"Несмотря на маскировку и оснащение объектов ВСУ комплексами радиоэлектронной борьбы, применение FPV-дронов на оптоволоконном управлении позволило нанести точные удары, полностью исключив воздействие вражеских помех. В результате боевой работы российских беспилотников ротация подразделений противника на передовых позициях была сорвана. Все обнаруженные объекты были поражены и уничтожены", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Мониторинг подконтрольных противнику территорий всеми подразделениями группировки войск "Днепр" осуществляется при любой погоде. Воздушная разведка обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых целей. Грамотная организация и постоянное взаимодействие разведывательных подразделений с ударными расчетами позволяет наносить максимальный урон противнику на линии боевого соприкосновения.
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