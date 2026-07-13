https://crimea.ria.ru/20260713/dronovody-dnepra-sorvali-rotatsiyu-protivnika-na-orekhovskom-fronte-1157583794.html

Дроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронте

Дроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронте - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Дроноводы "Днепра" сорвали ротацию противника на Ореховском фронте

Операторы ударных беспилотников отдельного разведывательного батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили объекты ВСУ на... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T10:51

2026-07-13T10:51

2026-07-13T10:51

министерство обороны рф

новости сво

группировка войск "днепр"

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников отдельного разведывательного батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили объекты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию вражеских подразделений. Кадры работы БПЛА показали в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, пункты временной дислокации, военная и автомобильная техника, наземные робототехнические комплексы и живая сила противника были обнаружены и поражены в ходе очередного этапа боевой работы.Мониторинг подконтрольных противнику территорий всеми подразделениями группировки войск "Днепр" осуществляется при любой погоде. Воздушная разведка обеспечивает своевременное обнаружение и поражение любых целей. Грамотная организация и постоянное взаимодействие разведывательных подразделений с ударными расчетами позволяет наносить максимальный урон противнику на линии боевого соприкосновения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штурмовые группы ВДВ тренируются в приближенных к боевым условиямМобильные огневые группы для уничтожения дронов оснащают тепловизорамиГрупповой удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одесской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "днепр", беспилотник (бпла, дрон), видео, видео