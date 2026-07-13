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Для Крыма создают новую систему снабжения топливом
Для Крыма создают новую систему снабжения топливом - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Для Крыма создают новую систему снабжения топливом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T17:27
2026-07-13T17:27
2026-07-13T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!", который проходит в Национальном центре "Россия".Глава государства заявил, что ситуация с нефтепродуктами в целом в России будет постепенно выправляться.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – НовакПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топливаАграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке
https://crimea.ria.ru/20260713/toplivo-generatory-i-zhduny-aksenov-o-situatsii-v-krymu-1157599348.html
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Для Крыма создают новую систему снабжения топливом
Для Крыма создают новую защищенную от атак противника систему снабжения топливом – Путин