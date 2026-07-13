https://crimea.ria.ru/20260713/dlya-kryma-sozdayut-novuyu-sistemu-snabzheniya-toplivom-1157603385.html

Для Крыма создают новую систему снабжения топливом

Для Крыма создают новую систему снабжения топливом - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Для Крыма создают новую систему снабжения топливом

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T17:27

2026-07-13T17:27

2026-07-13T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!", который проходит в Национальном центре "Россия".Глава государства заявил, что ситуация с нефтепродуктами в целом в России будет постепенно выправляться.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – НовакПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топливаАграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке

https://crimea.ria.ru/20260713/toplivo-generatory-i-zhduny-aksenov-o-situatsii-v-krymu-1157599348.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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