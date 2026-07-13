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Для Крыма создают новую систему снабжения топливом - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Для Крыма создают новую систему снабжения топливом
Для Крыма создают новую систему снабжения топливом - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Для Крыма создают новую систему снабжения топливом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T17:27
2026-07-13T17:27
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!", который проходит в Национальном центре "Россия".Глава государства заявил, что ситуация с нефтепродуктами в целом в России будет постепенно выправляться.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – НовакПутин поручил поскорее выделить Крыму субсидию для закупки топливаАграрии обеспечиваются топливом в приоритетном порядке
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владимир путин (политик), россия, крым, топливо, бензин, топливо в крыму, новости, новости крыма, логистика, безопасность республики крым и севастополя
Для Крыма создают новую систему снабжения топливом

Для Крыма создают новую защищенную от атак противника систему снабжения топливом – Путин

17:27 13.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦистерны с нефтепродуктами
Цистерны с нефтепродуктами - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!", который проходит в Национальном центре "Россия".
"Уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться", - сказал президент, комментируя снабжение Крыма нефтепродуктами.
Глава государства заявил, что ситуация с нефтепродуктами в целом в России будет постепенно выправляться.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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